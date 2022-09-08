美中角力 中企赴歐上市籌資金額 首度超越美國

今年來中國企業赴歐洲售股籌資金額，是赴美國籌資的五倍以上，為歐洲史上首度超越美國，凸顯美中關係日益緊張，倫敦和蘇黎世的證交所成為受惠者。

倫敦金融時報（FT）報導，Dealogic 的數據顯示，今年來五家中企在蘇黎世與倫敦的證交所共計籌資逾 21 億美元。相較下，中企在紐約的融資總額不到 4 億美元。

中國金融時報爬梳滬深交易所上市公司公告後也發現，在 17 家已發行或擬發行全球存託憑證（GDR）的中企中，至少有 14 家確定瑞士為上市目的地。其中，已上市五家企業中，除明陽智能 (601615-CN) 在倫交所上市外，其餘四家均在瑞交所上市。

正在推動發行事宜的 12 家中企中，僅有東方盛虹 (000301-CN) 、星源材質 (300568-CN) 尚未敲定上市地點，其餘十家均計劃在瑞交所上市。

此籌資活動為歐洲史上首次超越紐約，凸顯美中兩國中概股稽核協議的風險。上月中國證監會與財政部宣布，與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議。這項協議將在本月面臨考驗。

一位國際律師事務所合夥人說，這是美中監管機關仍在磋商、香港市場偏小的結果，因此中企才會將目光轉向倫敦、瑞士、德國等歐洲市場。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新則表示，中概股下市問題持續發酵，GDR 有望承接 A 股上市公司的海外融資需求，且 GDR 發行門檻明顯比首度公開發行股票（IPO）低，發行審核程序更加簡化、便利。

中金公司研究部的統計數據顯示，在存托憑證互聯互通機制下，首批 GDR 從公司決議到發行，僅歷時三、四個月。