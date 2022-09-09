女王駕崩「倫敦橋計畫」啟動  國王查爾斯三世即將發表演說

英國女王伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 在英國時間 8 月 8 日下午逝世，享耆壽 96 歲 ，英國隨即啟動秘密計畫「倫敦橋行動」 (Operation London Bridge)，英國新國王查爾斯三世 (King Charles III) 將於 8 月 9 日將發表全國演說。

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，英國王室也已安排好女王身後事，塵封多年的駕崩應變計畫「倫敦橋行動」 也隨之曝光。

外媒《政客》獨家報導，「倫敦橋行動」完整、詳細地記錄女王駕崩後 10 天內的完整因應細節。女王去世當日被稱為「D-Day」，葬禮前幾天被稱為「D-Day+1」、「D-Day+2」、「D-Day+3」等。

從女王逝世那天開始，英國將進入 12 日的全國哀悼期。 (圖片：推特)

自女王逝世那天開始，英國將進入 12 日的全國哀悼期，女王的葬禮預計將在「D-Day+10」日舉行。

按照計畫，女王駕崩當日稱為「D-Day」，英國首相女王私人秘書格蒂特爵士以駕崩暗號「倫敦橋倒了」通知英國首相伊麗莎白 · 特拉斯 (Elizabeth Truss) 和樞密院等。英國倫敦海德公園和塔山將舉行禮砲儀式，英國舉國默哀一分鐘。

在 9 月 10 日 (D-day+1)，新國王查理三世將發表全國談話，這將是他登上王位後的首次演說。

由於女王在蘇格蘭「巴爾莫勒爾堡」 (Balmoral Castle) 過世，而獨角獸是蘇格蘭的官方象徵動物，代號「獨角獸行動」的移靈柩計畫也隨之啟動。

在 9 月 10 日 (D-day+2)，女王靈柩將離開巴爾莫勒爾堡，轉移愛丁堡的荷里路德宮 (Palace of Holyroodhouse) 暫放。

在 9 月 12 日 (D-day+3)，女王靈柩將運返白金漢宮，以王室專用列車運回，或是啟動「過讀」 (Operation Overstudy) 應急計畫用飛機運送，屆時英國首相及高階官員必須迎靈。

在 9 月 13 日 (D-day+5)，女王靈柩將自白金漢宮運到西敏宮 (Palace of Westminster) 追悼儀式展開，隨後將在西敏宮的西敏廳停靈 3 天，行動代號是「鴻羽」(FEATHER)，預計將有超過數十萬人湧向倫敦。

在 9 月 18 日，國葬將於西敏宮附近的西敏寺舉行，英國全境將默哀兩分鐘，大多數英國銀行和英國倫敦交易所將在國葬當日關閉。