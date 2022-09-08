SEMI：Q2全球半導體製造設備出貨金額年增6% 台灣超車中國居冠

國際半導體產業協會 (SEMI) 周四 (8 日) 公布，第 2 季的全球半導體製造設備出貨金額達 264.3 億美元，季增 7%，年增 6%。以地區劃分的季度出貨金額來看，台灣居首，超越中、韓。

根據 SEMI 的「全球半導體設備市場報告」(Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report，WWSEMS)，第 2 季的全球半導體製造設備出貨金額達 264.3 億美元，季增 7%，年增 6%。

按地區劃分的季度出貨金額，在台灣市場年增 32% 至 66.8 億美元，排名第一。去年排名首位的中國，則是年減 20% 至 65.6 億美元，退至第二。擁有三星電子和 SK 海力士兩大記憶體製造商的南韓，年減 13% 至 57.8 億美元，排名第三。

第 2 季的全球半導體設備銷額市占當中，光是台灣、中國、南韓三個國家就包辦了 72%，但這個成績遜於去年同期的 80%。

若以年增率來看，歐洲年增 162%、增幅最大，另外北美也出現年增 57% 的大幅成長。歐洲、北美這兩個地區的去年同期比，自 2021 年第 2 季開始連續 5 個季度出現增長，主因是當地廠商積極接受政府支援、推動建廠和擴廠計畫，帶動半導體設備需求成長。

日本市場第 2 季的半導體設備銷售額達 16.5 億美元，季減 13%，年減 7%。