美國半導體協會主席呼籲 美韓必須緊密合作

美國半導體協會 (SIA) 主席兼執行長紐佛 (John Neuffer) 周一 (5 日) 在南韓表示，「若無法接近中國般的市場，將因為各種機會減少而難以向前。期盼美國政府在晶片法案施行指南方面，能充分發揮彈性。」

紐佛周一飛抵南韓，當被媒體記者問到日前他在美國華盛頓的一場記者會上針對「晶片法案」(CHIPS Act) 的「護欄」(Guardrail) 條款相關發言時，紐佛作出上述回答。

所謂護欄條款是指，企業若獲得美國政府補助，今後 10 年期間將禁止在中國國內投資先進半導體製造。紐佛認為，三星電子和 SK 海力士等企業雖然會因為晶片法案而受惠，然而護欄條款卻可能導致這些企業在中國的業務受創。韓國貿易投資振興公社 (KOTRA)8 月 31 日舉辦的一場活動當中，紐佛主張「美國政府有必要為南韓企業著想，適用法條應該要有所彈性。」這段訪談內容在周日公開。

紐佛提到該法案的審議背景，主要和美國半導體產業的持續崩壞、且被其他國家遠甩在後有關。他認為最先進的邏輯 IC 幾乎都是在美國以外的國家製造、是美國的最大弱點，還有在革新方面也落後其他國家。

到 1990 年代為止全球 37% 的半導體是在美國製造，但目前由於美國的半導體生產費用比其他國家高出 20~50%，在美國生產的半導體比例也因而滑落至 12%。

紐佛指出，護欄條款反映出美國國會在技術政策方面，對中國抱持著強烈不安；但重要的是，並非把所有的半導體製造再度帶回美國，而是應該取得平衡。

紐佛也提到，美國在邏輯 IC、設計、製造裝置等方面非常具有競爭力，而南韓的強項則是在半導體領域。他認為美、韓之間已經有非常良好的互補關係，晶片法案對兩國而言應該會帶來加分。

關於今後的半導體需求展望，紐佛表示，近來電腦和家電製品等的半導體需求減少，但是車用、人工智慧 (AI) 和資料中心等用途的半導體需求穩固；短期內在某些領域的需求減少，但是在某些領域也應該會出現增長，以長期眼光來看，對於需求展望相當樂觀。

紐佛也看好美、韓間的合作，認為兩國關係將更加密切；他提到半導體是全球性的產業，而南韓也扮演著重要角色。紐佛呼籲，為了能在商業層面更加繁榮，美、韓必須進一步的緊密合作。