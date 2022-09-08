歐盟擬對電力供應商實施收入再分配 作為壓制電價潛在方案

面對高昂的能源成本和電價，除了對俄羅斯天然氣價格設定價格上限外，歐盟也考慮對電力供應商設定收入上限，並以收入重分配的方式，幫助深受能源價格飆漲所苦的家庭和企業。

歐盟執委會周三 (7 日) 發布文件就應對措施提出建議，計劃針對發電成本相對較低的電力公司設定收入上限，超出上限的部分將進行再分配，以壓低電費。

由於歐元區的批發電價和天然氣發電廠的投入成本掛鉤，代表在天然氣價格持續飆漲之下，歐洲電價勢必同步飆高，而相較於天然氣發電廠，核能發電廠營運成本較低，可賺取高額利潤，因此成為歐盟當局壓制電價的目標之一。

執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐元區面臨高昂的電價和巨大的市場波動。她認為，委員會提議的措施應有助於保護家庭和企業。

馮德萊恩還建議可對化石燃料商賺取的超額利潤採取類似行動，在降低能源費用的同時，推動潔淨能源轉型。

除了上述提議之外，馮德萊恩也重申對俄羅斯天然氣設立價格上限的支持。歐盟官員曾對設立價格上限恐導致俄羅斯全面斷供天然氣感到憂心，但由於目前由俄羅斯輸往歐洲的天然氣流量已大幅減少，因此分析師認為影響有限。

從冶煉廠到玻璃製造商，整個歐洲的能源密集型產業都指望當局在冬季來臨前干預能源市場，幫助他們壓低天然氣和電價成本。

執委會提出的其他建議還包含在高峰時段強制減少用電量，以及對現金吃緊的能源供應商提供緊急支援。

上述文件會在本周五 (9 日) 的歐盟緊急會議前公布，市場將獲取更多有關收入上限水平以及當局如何分配額外資金的詳細資訊。