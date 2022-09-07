歐盟擬對俄天然氣設價格上限 普丁警告小心冬季嚴寒

據路透周三（7 日）報導，歐盟擬在周五（9 日）的成員國能源部長會議上提議對俄國天然氣設定價格上限，此前俄羅斯總統普丁威脅稱，若歐洲採取這一舉措，將停止所有能源供應，此番言論進一步擴大歐洲國家今年冬天實施定量供應的風險。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，將在會上提議對俄國天然氣設價格上限，必須削減俄國總統普丁用來資助俄軍在戰爭中的資金來源。

與此同時，普丁預料到歐盟這一舉動並表示俄羅斯將予以反擊。他在東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）上表示，若有悖於俄國利益，將不會提供天然氣、石油、煤炭與熱燃油任何能源產品。

普丁還表示，倘若價格上限實施，意味著供應合約撕毀，並援引狼尾巴被凍結的俄國童話故事警告這些西方國家小心冬季嚴寒。

不過歐盟僅計畫對俄國天然氣價格實施上限，並不對使用天然氣的發電機所支付的電價設置上限。

俄國與歐盟不斷升級的僵局進一步推高歐洲居高不下的天然氣價格，讓歐盟各成員國財政負擔升級，防止其能源供應商倒閉，以及經濟困難的民眾在寒冬難以支應昂貴的能源帳單。

歐洲指責俄國將能源供應武器化，報復西方國家對其入侵烏克蘭所實施的制裁，然而俄國反指責正是這些造成供應問題。目前北溪一號天然氣管線故障，已停止對歐洲供氣。

歐盟內部意見分歧

然而，有跡象表明，歐盟各成員國在價格上限計畫上存有分歧。捷克為本次歐盟輪值主席國，該國貿工部部長 Josef Síkela 表示，應該把這個議題從周五的議程中刪除。

捷克媒體報導稱，Josef Síkela 認為這不是一個有建設性的提議，這是制裁俄國的另一種方式，而非歐洲能源危機的解決方案。

另外歐洲電力產業協會 Eurelectric 也批評歐盟對非燃氣發電機組的電價設定 200 歐元 / 兆瓦時的上限計畫。

Eurelectric 秘書長 Kristian Ruby 表示，問題的根本原因是天然氣供應短缺，以及歐盟對化石燃料的依賴。政府應該尋求解決這一問題，而非訴諸電力市場干預。