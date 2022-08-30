歐盟9/9召開能源緊急會議 盼天然氣和電價脫鉤

歐盟準備對能源市場祭出短期干預措施，以減緩電價漲勢，最終讓天然氣價格不再和電價掛勾。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周一 (29 日) 會晤德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 時說，電價因市場緊張和投機行為而飆漲，「我們必須在未來幾天或幾周發展出一套機制，確保天然氣價格不再和電價掛勾。」

歐洲電價破天荒飆漲，高達一年前的十倍，這助長了通膨，讓歐洲家庭和企業苦不堪言，並升高歐洲的社會不安和政治動盪。

如今愈來愈多成員國要求設定電價上限。今年輪值歐盟主席國的捷克將在 9 月 9 日召開能源部長緊急會議。

有關能源市場干預計畫仍在規劃階段，歐盟外交部長表示，歐盟執委會最快本周會提出詳細計畫。

歐盟智庫資深研究員 Simone Tagliapietra 說：「歐洲面臨的是特殊情況，使用特殊干預是合理的。但這當中必定有得有失，決策官員最關鍵的挑戰，將是不要一竿子打翻一船人。」

媒體今年稍早取得的內部草案顯示，歐盟執委會考慮以價格上限因應俄國限制或切斷供氣，可能選項之一是在歐盟天然氣交易所設置最高價格。

但該份文件顯示，這種機制通常也可以在其他層面引入。德國經濟部長哈柏克建議，短期措施可考慮對能源公司的超額獲利課稅。

由於德國表示，儲氣速度快於預期，導致歐洲基準的荷蘭天然氣近月期貨周一一度暴跌 21%，創 3 月以來最大跌幅，扭轉上周大漲近 40% 的部分走勢。

然而電價飆漲加上俄國供氣不足，已讓一些電力公司造成沉重壓力。德國公用事業業者 Uniper 周一向德國國營銀行 KfW 額外要求 40 億歐元 (40 億美元) 金援，Uniper 原本的 90 億歐元信用額度已經用光，新提出的金額是該公司目前目前市值的兩倍。

捷克總理 Petr Fiala 正在為電價上限計畫爭取支持，並在周一和德國財長蕭茲 (Olaf Scholz) 於布拉格舉行雙邊會議。蕭茲在共同記者會中表示，相信歐盟很快會達成某種共識。