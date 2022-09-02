俄方警告：若G7實施價格上限 將停止供應原油和石油產品

七國集團 (G7) 財政部長將於週五 (2 日) 開會，討論對俄羅斯石油實施價格上限，俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 週四 (1 日) 回應，對於那些為俄油設價格上限的公司或國家，俄方將停止供應原油和石油產品。

中國與印度仍大量採購俄羅斯石油，同時不願加入西方國家的制裁行列，美國正積極推動為俄國石油訂定價格上限，爭取西方盟國和中國等國家的支持。

歐盟正計劃明年開始禁止進口俄羅斯的石油和天然氣，設定價格上限可以幫助歐洲爭取時間減少對俄國能源依賴。

七國集團 (G7) 財政部長將於本週五舉行會議，屆時可能敲定並推行俄羅斯石油價格上限的計畫。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週三樂觀表示，此計畫有望取得「實質性進展。」

G7 財長會談前，諾瓦克祭出警告 (圖片：WIKI)

諾瓦克週四警告：「對於實施這項限制的公司或國家，俄方不會向他們供應原油或石油產品，因為我們不會在非市場條件下運行。」

他抨擊，G7 為俄油設價格上限的想法完全荒謬，這會破壞整個產業穩定。

諾瓦克還表示，儘管西方對烏克蘭實施制裁，俄羅斯今年的石油產量可能會增加，同時支持 OPEC+ 合作減產協議期限延至 2022 年底。

俄羅斯正掐住歐洲國家天然氣咽喉，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom) 週三以維護為由，宣布自 8 月 31 日到 9 月 3 日停止北溪 1 號管線將天然氣運往德國。這讓歐洲再度擔憂俄國可能故技重施，延後恢復的供應日期。

諾瓦克週四稱：「這些是技術性的問題，Gazprom 已經說了，管線停運將維持 3 天，北溪 1 號管線預計將在週六凌晨恢復供氣。」

11 月交割的 Brent 原油期貨價格週四下跌 3.4%，收每桶 92.36 美元。荷蘭 TTF 近月天然氣價格下滑 5.15% 報每兆瓦時 239.905 歐元。