盛寶銀行：歐洲電價飆漲 恐阻礙電動車銷售

盛寶銀行 (Saxo Bank) 股票策略主管 Peter Garnry 表示，近期特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 有關需要更多石油和天然氣的評論，反映出了一種更廣泛的擔憂，即電動車的普及和銷售將受到電價上漲所阻礙。

Garnry 在接受採訪時表示，汽車製造商未來將面臨逆風。美國和歐洲的過去 12 個月的汽車銷售數據中都在下降，尤其是歐洲地區。

在電動車方面，Garnry 指出，雖然該市場仍在迅速擴張，但也存在一些潛在的問題。他認為馬斯克關於需要更多石油和天然氣的談論並不是巧合，馬斯克非常清楚，在目前電價飛漲的情況下，不可能售出太多的電動車。

在歐洲，電動車相對於燃油車的成本優勢正在迅速減弱，可能將會開始影響電動車的銷售。

馬斯克先前在挪威的一場會議上告訴記者，「事實上，我認為我們需要在短期內繼續使用石油和天然氣，否則文明將會崩潰。」

在被問及挪威是否應該繼續鑽探石油和天然氣時，馬斯克說：「我認為目前它有必要進行一些額外的勘探。」「世界面臨的最大挑戰之一是向永續能源和永續經濟的過渡。這需要幾十年才能完成。」

隨著歐洲經濟體在未來幾個月面臨能源危機和價格飆升，不少人士擔憂，電動車充電成本的增加，將抑制消費者對電動車的偏好。

英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 指出，英國純電動車今年 8 月的新註冊量年增 35.4%，達到 10006 輛。但是，電動車領域的增長正在放緩，今年迄今的增幅為 48.8%，低於第一季的 101.9%。