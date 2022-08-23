福特為降低成本轉型電動車 將裁員3千人

福特汽車周一（22 日）證實將裁員約 3,000 人，其中包括 2,000 名正職員工與 1,000 名派遣人員，範圍主要集中在北美與印度並將於 9 月 1 日生效。福特在轉型發展電動車的過程中努力降低成本並藉此進行重組，力拚美國電動車龍頭特斯拉。

福特董事長 Bill Ford 與執行長 Jim Farley 在共同簽署的電子郵件中寫道，福特正在改變營運方式，由於採取不同與以往業務核心的新技術，例如替汽車開發先進軟體，因此需要重新配置資源。

信件中提到，打造這樣的未來需要改變與重塑福特一個多世紀以來運作方式的所有方面，也稱公司的成本結構與傳統和新的競爭對手相比沒有競爭力。特斯拉今年的稅前稅前淨利率已經超過福特，Farley 也直言需要削減成本。

Farley 近期表示，福特員工太多，現有員工不具備公司往電動車轉型所需專業技能，並稱其目標是到 2026 年將全年成本削減 30 億美元，而這是實現稅前淨利率從去年 7.3% 提高至 10% 目標的一部份。

福特與全球許多汽車製造商一樣，正向電動車投入大量資金，企圖縮小與特斯拉的銷售差距。福特曾表示，將斥資約 500 億美元開發電動車，目標是屆時其電動車在全球銷量達到 200 萬輛。

然而電池、原物料與航運價格攀升給福特與其他汽車製造商帶來額外的壓力，不過福特仍堅持其今年全年獲利的展望，儘管通膨導致成本增加 30 億美元。

值得注意的是，Farley 今年早些時候將福特分為兩個部門，一個專注動車與先進技術，另一個則負責傳統的內燃機汽車生產。他曾表示，來自汽油與柴油車的獲利將有助於替轉型提供資金，但這部分業務必須提高營運效率。

截稿前，福特 (F-US) 盤中股價下跌 4.74%，每股暫報 15.13 美元；特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.38%，每股暫報 868.79 美元。