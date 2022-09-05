內需消費趁「機」復甦 印度股市挑戰今年高點

疫情後消費強勁復甦，看這個國家超有感！印度股市下半年以來一路走高，一度站回 6 萬點，更積極展現挑戰年初高點的態勢，也是新興亞股中的吸金焦點市場。

國內長期觀察印度投資市場的瀚亞投資認為，從汽機車產業數據、發展電動車趨勢，再加上各項經濟數據大好，看見印度已經走出疫情陰霾，並且內需消費旺盛，持續邁向 GDP 7% 以上的高速經濟成長。

汽機車狂賣 消費復甦明顯

國內目前基金管理規模最大的瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，觀察目前印度汽車、摩托車相關企業的銷售額和營收，都已經超越疫情前水準，甚至創新高；「近月庫存量也來到新低，銷售折扣也持續下滑，事業展望也超乎預期，各項數據顯示：印度人口消費力與內需經濟非常旺盛」。

印度是全球第二大機車市場與最大機車製造國，國內機車銷量介於 1,750 萬～2,000 萬輛間、外銷量約 300～350 萬輛。另根據印度汽車經銷商協會聯合會（FADA）數據，印度電動車在 2022 年度銷量激增 2.5 倍，需求非常強勁，近年也吸引台灣鴻海、Gogoro、光陽等大廠競相投入。

對此趨勢，林庭樟認為，印度電動汽機車是值得留意的下一波消費趨勢，近期受到消費力復甦影響，電動汽機車銷售成長快速，出現供貨不足的情況，電動摩托車銷售及滲透率陡峭拉升，將反映在相關產業企業獲利，看好印度內需消費相關機會的投資人不容錯過。

投資印股 基本面數據免驚

當以美國為首的全球市場陷入經濟衰退及通膨過高的焦慮，印度當前經濟情勢相形穩定。林庭樟指出，印度通膨情況控制得宜，央行 RBI 利率會議也維持 FY23 財年通膨率 6.7%，及 GDP 增長高達 7.2% 的目標預期。

「印度經濟數據穩中透強，這次是由基本面動能推升股市指數向上，預期印度股市將不只是一段反彈行情而已」林庭樟分析著近兩個月漲升行情，從 Q2 財報公告淨利優於預期，看見企業獲利動能強勁，根據高盛預估，MSCI 印度 2022~2023 年平均獲利成長率上看 17% 及 13%。

本土資金、外資積極買超

另外一項重要關鍵指標則是資金面。林庭樟認為，內外資積極買超印度股市，對於印股表現資金面可期，其中，外資自 2021 年 10 月起連續 9 個月賣超，持有 BSE200 股票水位也來到近 9 年新低，近期終於轉為買超，預料後續持股空間大。

瀚亞投資認為，短期印度評價雖然相對高於其他新興市場，但就國家經濟成長與產業與企業競爭力而言，印度持續可看到如汽機車等展現強勁上漲的力道，由產業與企業引領向上走勢。因此，專家建議投資人透過參與共同基金，以選股不選市的方式長線參與印度大行情。