歐洲能源業「雷曼危機」將至 各國政府撥巨款搶救行業巨頭

隨著能源危機愈演愈烈，分析師警告歐洲能源業恐迎來「雷曼時刻」，歐洲各國政府正在拼湊緊急措施，以支持公用事業，避免這些公司突然倒下。

最近幾天，隨著公司和政府試圖掌握局勢，在德國之後，從瑞典到瑞士再到英國，一連串壞消息接踵而至。

歐洲各國同感威脅

周二 (6 日) 上午，芬蘭公用事業公司 Fortum Oyj 獲得了 23.5 億歐元 (23 億美元) 的過渡資金，以確保充足的流動性。

同時間，瑞士政府表示，授予 Axpo 高達 40 億瑞士法郎 (41 億美元) 的信貸額度，以滿足其遠期電力合約的保證金支付，相關資金目前尚未使用。據報導，瑞士政府已經為電力行業設立了 100 億瑞士法郎的安全緩衝。

另據知情人士透露，在英國，Centrica Plc 正在與銀行就可能擴大信貸額度進行談判。 Centrica 拒絕置評。

但這些支持仍可能只是杯水車薪。挪威國家石油公司 (Equinor ASA) 警告，除非政府提供流動性以覆蓋至少 1.5 兆美元的追加保證金要求，否則歐洲能源交易恐將陷入停滯。

此前，德國、奧地利及瑞典均推出各自的抒困措施，應對情況惡化。

各國部長周五將商議對策

當前，歐洲電力市場劇烈波動，電力交易商的對沖交易損失慘重，需要追加巨額保證金，否則將面臨「爆倉」風險，有可能直接導致歐洲能源巨頭陷入流動性危機甚至破產倒閉，屆時整個歐洲經濟都可能受到波及。

電力行業集團 Eurelectric 秘書長 Kristian Ruby 指出，由於追加保證金和抵押要求，公司長期以來一直在流失現金。“這引發了一個問題—如果情況變得更糟該怎麼辦？這需要各國政府準備好應對危機，直接提供支持。

芬蘭經濟部長 Mika Lintila 表示，當前歐洲的天然氣危機，已經具備成為能源業「雷曼時刻」的所有先決條件。

在能源危機恐愈演愈烈情況下，歐洲各國部長將在周五討論「極端措施」防範，目前所知的方法，包括設置天然氣價格單日漲跌幅上限、暫停電力衍生品交易等臨時方式，先避免危機擴大。