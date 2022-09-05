歐洲能源危機加劇 歐元首度貶至0.99美元下方 再寫20年低

歐洲股市周一 (5 日) 在 7 天以來第六次下跌，歐元跌至 20 年來的最低點，來到 0.99 美元下方。此前俄羅斯無限期停供北溪 1 號天然氣，加劇了歐洲大陸的能源危機。

歐元周一一度下跌 0.8%，至 98.78 美分，為 2002 年以來最低。歐洲基準 Stoxx 600 指數下跌 1.7%，汽車製造商和化工企業領跌。德國 DAX 指數和義大利 FTSE MIB 均下跌超過 2%，而避險德國公債價格在震盪中下跌， 10 年期德債殖利率升 3.1 個基點。

丹麥銀行駐哥本哈根首席策略師 Piet Philip Christiansen 表示，天然氣停供是對歐洲經濟前景的又一次打擊，由於相關的風險，歐元在短期內疲軟。與此同時，德國的另一項刺激計畫力圖提振經濟，這使得通膨預測和歐洲央行的工作變得更加棘手。

逐漸走向失控的能源危機，已造成歐元一路下滑，上個月至美元持平，而跌至新一關卡 99 美分之際，央行還面臨通膨壓力，而冬季前能源供應危機，有可能進一步拖累歐洲經濟。

高通膨和經濟衰退，正在把歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 推入進退兩難的境地。歐洲央行將在本周四公布貨幣政策利率決議，目前華爾街多數機構預計歐洲央行將升息 75 基點。

加拿大皇家銀行澳洲經濟和固收部門主管 Su-Lin Ong 表示，在某些時候，市場可能會開始質疑，如果經濟陷入衰退，央行願意容忍多少通膨，特別是如果通膨在根本上是供應驅動的。能源價格長期上漲，可能會緩和歐洲央行本周和整個周期的升息幅度。

作為問題嚴重性的一個跡象，德國周日公布了一項價值約 650 億歐元的救濟計畫，而芬蘭則表示將通過一項 100 億美元的計畫，來穩定電力市場。瑞典周六宣布，為其公用事業提供 230 億美元的緊急支持，以期阻止更廣泛的金融危機。

高盛的 Kamakshya Trivedi 分析師團隊在最新報告中，將對歐元未來 3 個月的匯率預期，從之前的 99 美分下調至 97 美分。他們還認為，未來 6 個月內，歐元與美元匯率將保持在平價以下，此前的預測是歐元將回升至 1.02 美元。