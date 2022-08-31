分析師：全球能源危機持續 油價可能再度漲至120美元

國際油價在近期回落，目前已低於每桶 100 美元，主要受到市場對需求減低、歐美國家經濟衰退等擔憂所影響。不過，高盛分析師 Jeff Currie 在週二 (30 日) 表示，由於全球各區域能源短缺問題已對原油市場造成影響，油價可能會回到每桶 120 美元。

Currie 表示，歐洲、中國等地區的能源短缺問題，可能會使消費者轉向石化燃料，進而拉升原油價格。

Currie 也表示，從歷史上經驗來看，每當整體市場試圖要對經濟衰退前景進行定價，但衰退卻沒如預期出現時，油價在那之後通常會上漲 80% 至 100%。Currie 也談及，綜觀全球市場供應情況，幾乎每個地區都有可能出現供應短缺。

Truist Securities 能源研究部董事總經理 Neal Dingmann 也曾表示，如果沒有出現導致全球石油需求下跌的深度衰退，油價將在年底或是明年初再度上漲，因為美國頁岩油生產商和 OPEC + 集團的閒置產能非常有限，將是推動明年油價上漲的關鍵因素。此外，年底歐盟將禁運俄羅斯原油的計畫預計也將推高價格。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 先前也表示，近期油價下跌並未完全反映全球供應受到限制，預計到今年年底，油價將反彈至每桶 125 美元。