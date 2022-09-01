研究：歐洲天然氣儲滿存量僅夠用3個月 冬季恐面臨能源危機

歐洲如今仍在努力因應俄羅斯減少天然氣供應的衝擊，預備囤氣量有望提前達標。不過，專家警告，各國能否節約使用天然氣較搶貨囤貨更為重要，否則冬季恐將面臨危機。

Gas Infrastructure Europe 的數據顯示，歐洲天然氣儲存量現已達到 79.94%，各國將在 11 月之前提前達到 80% 儲存量目標。

不過，Aurora Energy Research 警告，即使儲存量達到 100%，最好情況下只能維持讓歐洲國家使用大約 3 個月。

Bruegel 智庫高級研究員 Simone Tagliapietra 表示，為了因應這種危機局勢，減少需求比提升天然氣儲存更加重要。

但根據數據情報公司 ICIS 的模型數據，如果歐洲各國未能減少燃料使用，即使俄羅斯仍持續供應天然氣，或天氣未異常寒冷，歐洲天然氣仍將在明年 3 月前用盡。

ICIS 指出，為了避免冬季出現供應危機，各國每月都需要將天然氣使用量減少到較 5 年平均水準還低 15%。如果俄羅斯繼續輸送天然氣，那麼冬季後天然氣儲存量將還有 45%，如果俄羅斯從 10 月開始削減供應，則將還有 26%。

Wood Mackenzie 歐洲天然氣研究主管 Mauro Chavez Rodriguez 表示，如果俄羅斯不再供應天然氣，並且各國又沒有積極減少天然氣消耗量，今年冬天歐洲將可能就需要進行電力配給。