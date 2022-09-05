原物料飆漲導致成本上揚 日本多家車廠接連調高新車售價

受原物料價格飆漲影響，導致汽車製造商承受沉重成本壓力，近來日本多家車廠陸續宣布調高新車售價。中國官媒央視記者也實際前往日本東京的汽車經銷商，發現即使是星期天，也門可羅雀。

日產汽車在 9 月 1 日宣布，將調高純電動車「Leaf」在日本市場的新車售價。目前 Leaf 的日本國內售價約折合人民幣 18 萬元，直到 9 月 22 日為止仍將維持此價格，但隔日起停止接單，在重啟銷售後，將同時公布調漲後新車價格。

據了解，日產調漲 Leaf 新車售價的原因主要和電池主原料鋰、鎳價格飆漲，還有鋼、鋁等原物料價格上揚，以及物流成本攀升有關。其中，鋰、鎳行情受俄烏戰爭影響，價格分別一度漲至去年 6 倍和 2 倍以上。

此外，速霸陸、三菱、馬自達等日本車商也都在近期宣布調漲新車售價，漲幅 2% 至 3% 不等。速霸陸財務長坦承，調漲新車價格的目的，就是為了抵銷不斷暴漲的原物料成本。

另外根據日本媒體，日本汽車業龍頭豐田汽車日前宣布，該公司已經和鋼材供應商日本製鐵 (Nippon Steel) 談妥，每噸鋼材從 2022 年 10 月到 2023 年 3 月前半，銷售給零件製造商的汽車鋼材，每公噸價格將調漲約 4 萬日元 (約 289 美元)，漲幅據信約 20% 到 30%、創紀錄水準。

而在美國市場，豐田主力車型的新車售價已調高約人民幣 2500 元以上；不過在日本市場，豐田還未有調漲動作。

根據日本汽車業界團體統計，日本國內 8 月新車銷售台數年減 9.3% 至 29 萬 42 輛，衰退幅度比起前月份的年減 7.4% 還要更差；而到 8 月為止，年比已連續 14 個月出現負成長。銷售數量衰退的主因，和零件短缺、疫情升溫所造成的汽車組裝工廠停工有關，結果也導致新車供應量減少。