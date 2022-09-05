卞志祥接手台灣微軟總座 看好兩市場數位轉型具利基

台灣微軟 (MSFT-US) 新任總經理卞志祥 7 月上任，今 (5) 日舉行新任總經理媒體見面會，他表示，雖然近年全球產業、政經局勢變化快速，但台灣微軟中長期協助企業數位轉型方向不變，將持續協助政府、金融、醫療等各領域企業轉型，也看好台灣發展 5G O-RAN、EV 電動車等市場的利基。

卞志祥是台灣微軟睽違 15 年後，再次提拔內部人才擔任總經理要職，在此之前，他擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理，展望未來，卞志祥以八個字做為台灣微軟發展重心，「數位轉型勢在必行 (Digital imperative)」。

卞志祥說，近年全球面臨封城、戰爭、供應鏈長鏈短鏈挑戰，未來將呈現 K 型發展，撐得過挑戰的企業會往上、撐不過的企業反之，對於企業管理層而言，近年也有六大轉型課題要面對，包含混合工作、資料洞察、適切用人、供應鏈運輸、資安、永續發展布局。

從整體產業觀察，卞志祥認為，過去供應鏈超額下單所造成的長鞭效應已達最高峰，後續將會從利基型產品需求率先恢復，且禁令效應是否催生一波提前拉貨潮也值得關注，但企業轉型趨勢不變，會持續強化雲端、加速轉型腳步。

微軟近年也持續擴大投資台灣市場，2016 年建立物聯網創新中心、2018 設立 AI 研發中心，2020 年更進一步宣布在台建立全球第 66 座雲端資料中心，對於資料中心進度，卞志祥說，目前皆按照原定計畫持續推展中，後續將分階段完工啟用，今年則會強化醫療雲、永續雲、綠色金融等領域發展。

談到資料中心為何落腳台灣，卞志祥說，台灣擁有太多優勢，不僅是教育、育成體系，更是全球極少數擁有軟硬體強項的人才庫，隨著科技產業發展，過去封閉體系的解構，包含 5G O-RAN、電動車等生態系轉變，認為都是台灣可帶動亞太高科技製造業發展的領域。

微軟近年在金融領域客戶也報捷，除先前合作的中華開發金控外，今年也進一步協助富邦金 (2881-TW) 導入 Microsoft 365；至於 O-RAN、電動車布局上，卞志祥說，微軟並未缺席，除透過併購外，也與電子五哥等 ODM/OEM 合作，並參與 MIH 聯盟等，開拓自駕車、電動車發展。