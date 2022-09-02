負責股票代銷瓜田李下 Jefferies逆勢調升Bed Bath目標價

Jefferies 分析師本周與其他券商逆勢操作，將 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 的目標價幾乎調升近一倍，而且就在同一天，這家深陷困境的零售商披露聘請 Jefferies 投資銀行負責股票銷售。

經紀商通常會嚴格區分企業股票分析師和為投資銀行部門。目前沒有跡象顯示 Jefferies 關於 Bed Bath 的研究報告與該投行獲聘經銷有關。

在周三 (31 日) 發布的報告中，Jefferies 分析師馬圖舍夫斯基 (Jonathan Matuszewski) 將 Bed Bath 的目標價從 5 美元調升至 9 美元，理由是對該公司包括裁員和關店在內削減成本措施充滿信心。

這是 Refinitiv 追踪的 16 位分析師中給予 Bed Bath 的最高目標價，目前目標價中位數為 3 美元。

另一家券商 Raymond James 周四 (1 日) 將 Bed Bath 的評級從「符合大盤」調降至「表現不佳」。

Raymond James 分析師格里芬 (Bobby Griffin) 在報告中寫道：「鑑於當前的業務趨勢和持續的現金消耗，我們發現甚至維持中性評級都很不容易。」

Bed Bath 周三披露，它已聘請 Jefferies 在公開市場上出售 1200 萬股股票。根據監管文件，Jefferies 有權獲得銷售額最高 3% 的佣金。

Bed Bath 股價周四收盤下跌 8.6% 至 8.71 美元。

投資人將 Bed Bath 視為所謂的「迷因股」(meme)，主要源自社交媒體炒作而非經濟基本面。這不是 Jefferies 分析師第一次看好與華爾街其他股票不同步的迷因股。

2021 年 3 月，Jefferies 分析師將電子遊戲零售商 GameStop Corp (GME-US) 的目標價從 15 美元調升至 175 美元，理由是該公司轉向線上銷售。根據 Refinitiv 的數據，該價格目標遠遠高於當時負責分析該公司 7 位分析師的中位目標價 25 美元​。與 Bed Bath 一樣，Jefferies 當時正在負責 GameStop 的股票銷售計畫。

從那以後，GameStop 的股價從未超過 87 美元。周四收於 27.63 美元。Refinitiv 的數據顯示，Jefferies 在 GameStop 上的最後一次調整目標價是在今年 6 月，從 90 美元調升到 110 美元。