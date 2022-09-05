本週操盤筆記：蘋果發表會登場、ECB利率會議、美股勞動節休市

本週重點國際財經大事包括：英國 5 日將選出新首相，蘋果秋季發表會將在 8 日凌晨盛大登場，預計將發布 iPhone 14、Apple Watch Sereis 8 等新品，另外，歐洲央行 (ECB)、澳洲等央行將召開利率會議，經濟數據方面，一些主要經濟體公布 PMI、GDP 數據，台灣、中國 8 月 CPI 也將出爐。

小提醒 - 9 月 5 日為北美勞動節，美股、加拿大股將於周一休市，另外台股、韓股 9 日恰逢中秋節，也將休市一天。

蘋果秋季發表會、迪士尼 D23 Expo 博覽會登場

蘋果發表會將在 8 日凌晨舉行，市場預期將發布全新 iPhone 14 系列、Apple Watch Sereis 8、Apple Watch SE，Apple Watch Pro，有可能推出 AirPods Pro 2。

另外，迪士尼旗下 Disney+ 本周將有更多新內容上線，D23 Eepo 博覽會也將展開，預計將公布許多迪士尼樂園新內容與營運計畫，隨著疫情結束民眾走出戶外，樂園新內容也令市場引頸期盼。

ECB、澳洲等央行利率會議

ECB 將於 8 日召開利率會議，並發布貨幣政策聲明，市場預期本次 ECB 基準利率將提升 50 個基點至 1%，澳洲央行也將公布利率決策，預計上調 50 個基點至 2.35%，另外，加拿大、巴西央行都將召開利率會議。

聯準會 (Fed) 則預計將於 22 日召開 9 月利率會議，本周除了主席鮑爾將出面發表談話外，多位今年 FOMC 票委也將針對經濟情勢發表看法，包含理事華勒、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特等人。

主要經濟體 CPI、PMI 等經濟數據

中國、台灣本周將公布 CPI 數據，另外，歐元區、日本、英國等經濟體公布服務業 PMI，德國公布第三季 GDP 年成長數據。