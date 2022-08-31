Bed Bath & Beyond整頓業務 關閉低效店面並裁員

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周三 (31 日) 表示，它已獲得超過 5 億美元的新融資，並且正在關閉店面並裁員，以尋求解決其陷入困境的業務。

為推動轉型，Bed Bath 將關閉約 150 家「低生產力」的同名商店，並將公司和供應鏈的員工人數減少約 20%。該公司表示，銷售放緩已經延續到本財季，同期同店銷售額下降 26%，這是多年來最大降幅。

為了贏回顧客，Bed Bath 表示，將整頓商品貨架，重新導入最受歡迎的全國性品牌。暫代 CEO 戈夫 (Sue Gove) 表示，所有這些努力都是為了重新奪回公司「作為首選購物地點的主導地位」。

她在新聞發布會上說：「我們正在接受一種直截了當、回歸基本的理念，專注於更好地為客戶服務、推動成長和實現業務回報。」

該公司表示，它已透過 Sixth Street Partners 獲得 3.75 億美元的貸款；該貸款人也向包括 J.C. Penney 和 Designer Brands 在內的其他零售商提供融資。它還擴大了 11.3 億美元的資產支持循環信貸額度。

該公司周三稍早在一份申報文件中表示，將出售數量不詳的股票。該零售商的股票在周三盤前交易下跌了 26%。

Bed Bath 周三還宣布了更多的領導層變動，包括營運長哈特曼 (John Hartmann) 將去職；這個職位和商店長的角色也被取消。董事會於 6 月下旬罷免了前 CEO 特里頓 (Mark Tritton) 和行銷長哈特席格 (Joe Hartsig)。

該公司的財務狀況和業務都面臨挑戰。由於資金用於店鋪改造、創立全新自有品牌和股票回購，其銷售放緩，過剩庫存增加。最近一季淨虧損擴大至 3.577 億美元。截至 5 月底，它擁有約 1 億美元的現金，而一年前為 11 億美元。

這種岌岌可危的狀態已危及與供應商的關係，它高度依賴庫存貨架和倉庫的貨物，尤其是在返校季和聖誕節等重要季節。

在其他整頓商品的作法上，Bed Bath 將放棄其 9 個自有品牌中的部分。它表示將停止 3 個獨家品牌：Haven、Wild Sage 和 Studio 3B。這將大大減少其他品牌的庫存。

幾個月來，Bed Bath 的股價一直在像雲霄飛車般地飆升，一度觸及 30.06 美元，過去一年曾跌至 4.38 美元的低點。截至周二 (30 日) 收盤，股價今年來已下跌約 17%。周二收 12.11 美元，下跌約 9%。