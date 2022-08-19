柯恩高價套現Bed Bath 散戶投資客大表不滿

散戶投資客周五 (19 日) 湧入 Reddit 等社交媒體平台，大肆批評柯恩 (Ryan Cohen) 出售其 Bed Bath & Beyond Inc (BBBY-US) 的股份，指責他一手推動 meme 股飆漲，然後逢高出脫帶著 6000 萬美元獲利退場。

這位億萬富翁投資客周四 (18 日) 透露，在持股並推動改革近 5 個月後，他已賣出這家陷入困境的家居用品零售商 9.8% 的股份。作為回應，該公司罷免了 CEO，更換了一些董事會成員，並同意考慮分拆其嬰兒用品部門。

根據監管文件的審查和知情人士透露，柯恩在售股中獲得 5500 萬至 6000 萬美元的稅前利潤。

柯恩沒有說明退場的原因，也沒有回應置評請求。去年，他吸引了一群忠實的散戶投資客，他們看好他對電子遊戲零售商 GameStop Corp (GME-US) 的轉型作法；但其中一些人在跟隨他買進 Bed Bath，卻發現他自行套現而感到憤怒和懷疑。

柯恩在周二 (16 日) 和周三 (17 日) 賣出他的 Bed Bath 持股；該股票在 8 月上漲逾 300%，原因是這類迷因股的投機性行情，主要是來自社交媒體的炒作，而不是該公司的經濟基本面。

Bed Bath & Beyond 股價本月一度短暫觸及 30 美元，周四收於 18.55 美元，在文件顯示柯恩計劃出售其持股後下跌 20%。在文件顯示他已出售所有股票後，該股在周四盤後交易又暴跌 44%。

該股在周五盤前交易下跌 43%，回吐本周所有升幅。

富國銀行分析師法德姆 (Zachary Fadem) 說：「Bed Bath & Beyond 的股票再次與經濟現實脫鉤，這是再清楚不過的事了。」

Bed Bath 周四在監管文件中表示，它正與外部財務顧問和貸方合作以加強其資產負債表，承認它需要籌集資金才能維持營運。根據其最近的財務報告，截至 5 月底該公司的長期債務總額為 13.8 億美元，現金只有 1.075 億美元。

投資人的反應引發了對柯恩是否會繼續大幅影響追逐迷因股的炒家。在此類投資客經常光顧的 Reddit 論壇 Wallstreetbets 上，某些人對他們的損失和柯恩的角色感到遺憾。

其中一個名為 Ronpm111 的貼文寫道，「在看過柯恩剛做的事情之後，我希望你們都明白他不是我們一夥的。」

柯恩持有 12% 股份並擔任董事長的 GameStop 股票，自他披露出售 Bed Bath 股票以來已下跌 20%。這引起許多投資人的質疑，擔心柯恩出售 Bed Bath 是否會影響到 GameStop。