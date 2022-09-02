專家：日元兌美元在年底前可能跌破145

日元兌美元周四 (1 日) 在紐約匯市貶破 140 大關，為 24 年來首見，有日本金融業專家認為，在今年年底之前，日元兌美元有可能跌破 145。

《日本經濟新聞》周五 (2 日) 報導，法國農業信貸銀行的外匯部長斎藤裕司表示，今年秋天，日元貶值、美元升值的走勢仍會繼續維持，美國聯準會 (Fed) 的高層多次提到要收緊貨幣政策，利率甚至可能超過 4%，產生的作用也陸續反映在外匯市場。

斎藤裕司認為在 2022 年結束之前，日元兌美元有可能跌到 145 左右。

美國期中選舉即將在 11 月舉行，為了抑制通膨，升息優先的情緒尚存，美元匯率容易走揚的態勢已成形。而貿易逆差對於日元而言也是沉重壓力。進口企業因實際需求買進美元，這也是日元走貶的主因之一。就算原油價格下跌，日本貿易收支應該也要一段時間才會由虧轉盈。

此外，斎藤裕司提醒，須關注台海地緣政治風險，原因是許多國家認為，萬一台海出現動盪，日本恐將捲入其中。綜合各項因素，他認為賣出日元的狀況會一直持續下去。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文指出，美國聯準會 (Fed) 把抑制通膨當成第一要務，預料聯準會將繼續升息，9 月可能升息 3 碼(75 個基點)，聯邦基金目標利率到年底前可能達到約 4% ，在如此情況下，今年內買進美元的走勢可能增強，日元兌美元可能達到 142 水準。

三菱日聯摩根士丹利證券首席外匯策略師植野大作表示，日本和美國的金融政策明顯不同，聯準會主席鮑爾對於明年的降息態度消極，而日本央行則打算繼續維持超寬鬆的貨幣政策。

這代表瑞士央行等實施升息之後，未來在全球主要貨幣當中，日元可能是唯一一個維持在負利率的貨幣。也因為沒有利息，買進日元的動機薄弱。日元可能進一步走貶，在 2022 年結束之前，日元兌美元有可能跌破 144。