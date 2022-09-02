〈紐約匯市〉經濟數據激勵 DXY逼近110 日元兌美元貶破140大關

美國稍早公布上周失業金數據進一步下滑，8 月製造業活動也保持穩健，為聯準會 (Fed) 在下月升息增添更多彈性空間，美元指數周四 (1 日) 強彈至 20 年新高，持續朝向 110 邁進，歐元、澳紐元等主要貨幣受壓，日元兌美元則貶破 140 大關，為 24 年來首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.89%，報 109.67，登上 20 年高位，盤中最高一度逼近 110，報 109.98。

美國周四公布上周初領失業金人數跌至 2 個月新低，8 月裁員人數也有所減少，顯示勞動力需求依然強勁。另外，在就業和新訂單指數反彈帶領下，8 月 ISM 製造業指數依然穩定成長，且用以衡量物價壓力的價格指數降至逾 2 年新低，強化市場對於通膨觸頂的看法。

因經濟數據穩健，Fed 在下月升息 3 碼的機率持續攀高。聯邦基金期貨交易員預估，Fed 下月升息 3 碼的可能性約為 77.1%，這也將 10 年期美債殖利率推升至 2 個月高點。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 說：「全球經濟疲軟帶來的避險資金流，加上強勁的美國經濟繼續為聯準會的積極行動鋪路，美元能締造歷史新高也不足為奇。」他認為，這可能為反過來為歐洲貨幣帶來更多痛苦。

接下來，市場注意力將轉向周五公布的 8 月非農報告，這會是 Fed 官員評估貨幣決策時的關鍵數據之一，若就業取得強勁表現，可望吸引更多資金流入美元。

受全球經濟放緩，尤其是歐洲能源危機所推動，Generali Insurance 資產管理分析師看好美元存在進一步上行空間。

全球主要貨幣普遍遭受強勢美元打擊，歐元兌美元再度跌破平價水準，重貶逾 1% 至 0.9946 美元，英鎊兌美元下跌 0.65% 至 1.1540 美元，為 2 年半低點。

日元兌美元也跌 0.8% 至 140.17 日元，是 1998 年以來最低。

摩根大通日本分部策略師 Sosuke Nakamura 指出，即使今日價格走勢是發生在美國隔夜利率攀高之後，主要驅動因素仍是美日利差，日元未來動向將取決於美國利率表現。

隨著資金湧向避險資產，對風險敏感的澳幣和紐元同遭拋售，澳幣跌 0.8% 至 0.6785 美元，紐元貶 0.6% 至 0.6976 美元，齊創 7 月中旬以來最低。

截至台灣時間周五 (2 日) 約 6:00 價格：