〈紐約匯市〉經濟數據激勵 DXY逼近110 日元兌美元貶破140大關

〈紐約匯市〉經濟數據激勵 DXY逼近110 日元兌美元貶破140大關 (圖：AFP)
〈紐約匯市〉經濟數據激勵 DXY逼近110 日元兌美元貶破140大關 (圖：AFP)

美國稍早公布上周失業金數據進一步下滑，8 月製造業活動也保持穩健，為聯準會 (Fed) 在下月升息增添更多彈性空間，美元指數周四 (1 日) 強彈至 20 年新高，持續朝向 110 邁進，歐元、澳紐元等主要貨幣受壓，日元兌美元則貶破 140 大關，為 24 年來首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.89%，報 109.67，登上 20 年高位，盤中最高一度逼近 110，報 109.98。

美國周四公布上周初領失業金人數跌至 2 個月新低，8 月裁員人數也有所減少，顯示勞動力需求依然強勁。另外，在就業和新訂單指數反彈帶領下，8 月 ISM 製造業指數依然穩定成長，且用以衡量物價壓力的價格指數降至逾 2 年新低，強化市場對於通膨觸頂的看法。

因經濟數據穩健，Fed 在下月升息 3 碼的機率持續攀高。聯邦基金期貨交易員預估，Fed 下月升息 3 碼的可能性約為 77.1%，這也將 10 年期美債殖利率推升至 2 個月高點。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 說：「全球經濟疲軟帶來的避險資金流，加上強勁的美國經濟繼續為聯準會的積極行動鋪路，美元能締造歷史新高也不足為奇。」他認為，這可能為反過來為歐洲貨幣帶來更多痛苦。

接下來，市場注意力將轉向周五公布的 8 月非農報告，這會是 Fed 官員評估貨幣決策時的關鍵數據之一，若就業取得強勁表現，可望吸引更多資金流入美元。

受全球經濟放緩，尤其是歐洲能源危機所推動，Generali Insurance 資產管理分析師看好美元存在進一步上行空間。

全球主要貨幣普遍遭受強勢美元打擊，歐元兌美元再度跌破平價水準，重貶逾 1% 至 0.9946 美元，英鎊兌美元下跌 0.65% 至 1.1540 美元，為 2 年半低點。

日元兌美元也跌 0.8% 至 140.17 日元，是 1998 年以來最低。

摩根大通日本分部策略師 Sosuke Nakamura 指出，即使今日價格走勢是發生在美國隔夜利率攀高之後，主要驅動因素仍是美日利差，日元未來動向將取決於美國利率表現。

隨著資金湧向避險資產，對風險敏感的澳幣紐元同遭拋售，澳幣跌 0.8% 至 0.6785 美元，紐元貶 0.6% 至 0.6976 美元，齊創 7 月中旬以來最低。

截至台灣時間周五 (2 日) 約 6:00 價格：

  • 美元指數報 109.6625。+0.8793%
  • 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 0.9945 美元。-1.0448%
  • 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.1540 美元。-0.6372%
  • 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6785 元。-0.8186%
  • 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3156 加幣。+0.2286%
  • 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 140.20 日元。+0.8125%

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞