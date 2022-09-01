日本8月製造業PMI報51.5 改善步調放緩

標普全球 (S&P Global) 周四 (1 日) 公布，日本 8 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 51.5，略低於 7 月的 52.1，寫下 2021 年 2 月以來的最低紀錄，顯示日本製造業景氣放緩。

根據 8 月數據，在跨入 2022 年第 3 季之後，日本製造業景氣可觀察到和緩改善，但是產出和新接單量已連續 2 個月減少，潛伏著看不見的脆弱性。和 7 月相比，指數加速下降，其中新接單量出現相隔約 2 年的急遽萎縮。事業活動短期內有承受壓力的徵兆，新接單量減少，積壓訂單也出現 1 年半以來的下滑。

新接單量急遽減少是 8 月日本製造業 PMI 指數下降的主因。營收連續 2 個月減少，出現 2020 年 10 月以來最急遽的下滑步調。受訪企業表示，疫情擴大和日本國內外的經濟低迷影響接單量，且亞太地區以中國和南韓為主的需求滑落。

產出連續 2 個月減少，雖然減少率不大，但也是 2021 年 9 月以來的最大減幅。日本企業將新訂單量減少的原因歸咎於需求低迷和原物料的持續短缺。

僱用人數方面，到 8 月為止已連續 17 個月出現增加。但是自願性離職人數增加，僱用增加率也是 2021 年 4 月以來最低。

原物料價格飆漲持續對平均間接費用造成壓力。採購價格連續 27 個月上揚，但是通膨率從 7 月開始走緩，降為 2021 年 12 月以來的低水準。

銷售價格增幅也放緩至近 5 個月來最低。以原油為主的原物料價格下滑，許多企業都表示轉嫁給客戶的成本減少。

關於今後 1 年期間的事業展望，企業仍維持和 7 月相同的樂觀看法。受訪者認為隨著全球性的價格和供給走穩，有助於推出新產品並提升生產，但仍對目前的需求水準感到憂心。

標普全球經濟學家 Usamah Bhatti 表示，日本 8 月的新訂單數量和產出都急遽減少，但供應鏈交期的拉長和存貨的顯著增加，是 PMI 指數仍維持在 50 以上的主因。由於客戶消費意願走低，新訂單量低迷可能減輕製造業產能壓力，推測 PMI 指數短期內可能繼續下滑。