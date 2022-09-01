Fed鷹浪持續發酵 日元刷24年新低、2年期美債殖利率升破3.5%

美國聯準會 (Fed) 鷹派表態之後，美債殖利率攀升，使日元兌美元周四 (1 日) 早盤一度貶至 1998 年以來新低，2 年期美債殖利率升破 3.5%，是 2007 年以來首見。

日元在周四東京早盤下滑 0.4%，至 139.44 日元兌 1 美元，刷新 24 年新低，而且日益逼近 140 日元心理關卡。有分析師認為，若日元跌破此關卡，日本當局可能出手干預。

Fed 主席鮑爾上周在央行年會演說中預告「高利率將持續一段時間」，顯示打擊通膨的重要性甚過經濟表現，至今持續在金融市場發酵。

美國 10 年期公債殖利率周三升至 3.19%，美日兩國經通膨調整 10 年期公債殖利率的利差則擴大，幾乎來到今年來最高水準。後者即為實質殖利率差，是引導日元貶值的主因，當利差擴大，美國資產回報率比日本更吸引人，因而牽動資金流向。

相較於鮑爾的鷹派表態，日本銀行 (央行) 總裁黑田東彥多次重申貨幣寬鬆的必要性，使日元再度壟罩在今年稍早美日政策分歧引發的賣壓當中。

反映市場對短期利率預期的 2 年期美債殖利率，目前已升抵 3.51%，是 2007 年 11 月以來最高水準。2 年期美債殖利率在 8 月一共上升 55.1 個基點，創 3 月以來最大單月升幅。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周三呼應鮑爾的立場，她支持利率升到 4% 以上，並且預料明年都不會降息。