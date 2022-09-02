〈財報〉無懼零售業逆風 Lululemon再度提高財測 盤後大漲逾9%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon(LULU-US) 周四 (1 日) 盤後公布第 2 季財報，營收和獲利均優於華爾街預期，並提高全年營收和獲利預測，顯示其消費者未因通膨而縮減開支，盤後股價應聲大漲逾 9%。

F2022 Q3 和全年 (2023 年 1 月 29 日止) 財測

Q3 EPS：1.90-1.95 美元

Q3 營收：17.80-18.05 億美元

全年 EPS：9.75-9.90 美元 vs 9.44 美元 (FactSet 分析師預測)

全年營收：78.65-79.40 億美元 vs 77 億美元 (FactSet 分析師預測)

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 在法說會中表示，客戶對新產品反應良好，銷售動能延續，而且客戶的銷售行為並未出現顯著改變。這番話顯示，該公司主攻的高所得消費者，大致未因通膨而削減對服飾、包包等非民生必需品的開銷。

儘管 Nordstrom、May’s 等鎖定較高階消費者的零售商，最近紛紛以需求減弱為由調降展望，但 Lululemon 卻連兩季調高財測。

Lululemon 如今預測全年營收至介於 78.65 億到 79.40 億美元，高於原本預估區間的高標 77.1 億美元。

財務長 Meghan Frank 說：「雖然大環境充滿挑戰，我們的實體店面和網路商店客流量仍強勁，說明我們多元化營運模式的強度。」

根據 Lululemon 第 3 季營收預測計算，三年複合年成長率 (CAFR) 將約 25%。2022 會計年度將於 2023 年 1 月 29 日結束。

受財報和財測激勵，Lululemon 盤後股價大漲 9.73%。該股稍早收盤下跌 1.84%，報每股 294.45 美元，今年來至周四收盤共下跌 25%，與那斯達克 100 指數同期跌幅相當。

F2022 Q2 財報關鍵數字 vs StreetAccount 分析師預測

調整後 EPS：2.20 美元 vs 1.87 美元

獲利：2.9 億美元

淨營收：年增 29% 至 19 億美元 vs 17.74 億美元

同店銷售：年增 23% vs 17.6%

Lululemon 第 2 季營收成長 29%，其中北美地區銷售增加 28%，直接面對銷售者 (DTC) 業務的銷售也上揚 30%。

然而如同其他零售商的處境，Lululemon 第 2 季庫存季增 15%、年增 85%，但該公司表示，之前受供應鏈瓶頸影響，因此庫存量過低，目前的存貨水準能幫助公司實現第 3 季營收成長。

分析師則說，比起其他零售商大打折扣戰、清理庫存，Lululemon 最近幾個禮拜的折扣幅度僅略微增加。

執行長 McDonald 說：「我們仍以正常價格策略為優先，沒有計劃促銷或降價的計畫，也不打算改變此步調。」

Lululemon 規劃未來幾周推出多項新品，包括鞋類和包包。該公司也將推出顧客忠誠方案，該方案內容已在第 1 季季末公開，分為免費和每月 39 美元兩種，讓顧客優先掌握新品和獨家商品資訊，及參加活動。

Lululemon 希望在 2026 年以前讓營收倍增，具體策略包括增加男裝銷售、拓展海外版圖。該公司今年 7 月在西班牙設立第一家門市，目前在歐洲營運市場增為八國。