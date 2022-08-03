〈財報〉促銷活動侵蝕利潤 UA下調全年獲利預期

運動服飾品牌商 Under Armour 周三（3 日）美股盤前公布 2023 會計年度第一季財報，營收與獲利符合華爾街分析師預期，但卻下調全年獲利預期，主因是大量運動服飾促銷活動侵蝕獲利。

截稿前，Under Armour(UAA-US) 盤中股價上漲 1.79%，每股暫報 9.37 美元。

展望未來，Under Armour 預估全年稀釋後每股獲利介在 0.61 至 0.67 美元之間，低於先前預估的 0.79 至 0.84 美元，經調整後的每股獲利介在 0.47 至 0.53 美元之間，低於先前預期的每股 0.63 至 0.68 美元。

此外，Under Armour 預料今年毛利率下滑 375 至 425 個基點，較先前預估的 150 至 200 基點區間惡化，主因是受到美元走強的匯損影響。

Telsey Advisory Group 分析師 Cristina Fernandez 表示，Under Armour 大幅下調今年每股獲利預期令人失望，但考慮到其他消費與零售業也採取類似行動，此舉並不令人意外。

財報顯示，Under Armour 第一季（截至 6/30）營收報 13.4 億美元、經調整後每股獲利報 0.03 美元，均符合 Refinitiv 分析師預期，其中收入在一定程度上受到漲價策略推升，部分原因也是供應鏈有所緩解。不過第一季毛利率較去年同期下滑 280 個基點。

另外該公司第一季銷售商品成本上升至 7.189 億美元，占淨營收的 53.3%，去年同期為 50.5%，主因是受到原料價格飆漲、中國疫情爆發與俄烏衝突影響，另外消費者支出受高通膨影響銳減，也進一步推升銷售成本。

其他業務方面，Under Armour 第一季北美地區營收與去年同期持平，為 9.09 億美元，而國際營收年減 3.3% 至 4.31 億美元，主因是受到亞太地區營收下滑 8% 的拖累。在匯率中性的基礎上，國際營收成長 1.5%。

Under Armour 財務長 David Bergman 在財報會議上表示，公司對促銷活動提升的成長並不感到興奮，但鑑於通膨環境仍替折扣活動策略辯護。

與此同時，Under Armour 在財報也提到目前正進行的訴訟相關之 1,000 萬美元法律費用。該公司上周同意以 6,749 萬美元就終止的服裝合約與加州大學洛杉磯分校（UCLA）達成和解，預估訴訟成本將繼續讓獲利承壓，對全年每股獲利產生 0.02 美元的負面影響。

人事方面，Under Armour 創始人兼執行總裁 Kevin Plank 表示，公司將在年底前選出新的執行長，在前任執行長 Patrik Frisk 於 5 月辭職後，由 Colin Browne 擔任臨時執行長至今。