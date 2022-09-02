為何ARM和高通的訴訟戰成敗如此重要？

軟銀集團旗下 IC 設計公司 ARM 在週三 (8 月 31 日) 對行動處理器大廠高通 (Qualcomm) 與旗下新創子公司 NUVIA 發起訴訟，指控高通與 NUVIA 違反與 ARM 簽訂的授權許可協議，同時也侵害商標權益。分析師表示，這場訴訟戰的成敗將決定高通整體晶片戰略走向，甚至可能讓高通轉用 RISC-V 架構。
高通 (QCOM-US) 去年收購新創公司 NUVIA，主要戰略就是希望重啟高通全自主架構設計處理器發展，希望旗下處理器性能優於目前的 ARM 處理器設計，這將有助於提升高通對蘋果 (AAPL-US) 自研晶片的競爭力，還可以與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 搶奪利潤豐厚的伺服器市場。
然而，這卻成為本次訴訟爭議的核心。
ARM 在訴狀中提到，NUVIA 在 2019 年取得 ARM 授權，可根據 ARM 架構來設計客製化處理器核心，並變更 ARM 原有設計，此一授權也包含 NUVIA 可在基於 ARM 的產品上使用 ARM 商標，但 NUVIA 並沒有轉讓該授權的權限。
ARM 稱，高通需要 ARM 同意才能購買和使用 Nuvia 的客製化的核心設計，而 ARM 早在今年 3 月份終止其 NUVIA 的授權許可。
高通發布的聲明指出：「這場糾紛與雙方長期、成功的關係背道而馳，ARM 無權干涉高通或 NUVIA 的創新，ARM 的控訴無視高通已有完整且廣泛的授權許可，以利自身客製化 CPU 設計使用，我們相信這些權利將得到確認。」
ARM 回應：「我們別無選擇，只能向高通和 NUVIA 提出索賠，以保護我們的智慧財產權和業務，確保客戶能夠造訪問基於 ARM 的有效產品。」
事實上，早在 ARM 去年被 Nvidia 收購時，ARM 就表示雙方存在直接競爭。ARM 在被收購交易文件中強調，雖然 ARM 授權高通使用 ARM 架構，但是高通使用自家工程師團隊研發私有 CPU 設計，並不使用 ARM 的 CPU 設計。
ARM 與高通的訴訟戰結果，將決定高通未來的晶片戰略走向，還可能牽動 CPU 架構陣營的消長。
分析師認為，如果 ARM 在此案取得勝訴，高通將銷毀 NUVIA 某些設計，同時賠償 ARM，這將顛覆高通整個晶片戰略，但也可能讓高通尋求替代方案。
Cambrian-AI Research 創始人兼首席分析師 Karl Freund 推測，如果高通敗訴，高通可能會嘗試研發基於 RISC-V 架構的產品。
RISC-V 是繼 x86 和 ARM 後的第三大 CPU 指令集陣營，具有低功耗、低成本、開源開放、可模組化、簡潔、面積小和速度快等優點，包括阿里巴巴 (BABA-US)、中興通訊 (00763-US)、華為和威騰電子 (WDC-US) 都在使用開放架構的 RISC-V。
ARM 去年 12 月曾向監管機構表示，RISC-V 勢頭正在加速，許多廠商越來越多地使用它來取代 ARM 架構。
市場解析，鑑於 ARM 對簿公堂以強化智慧財產權的努力，可能會促使其他 ARM 客戶重新考慮爭議不大的 RISC-V 架構。