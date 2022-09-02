為何ARM和高通的訴訟戰成敗如此重要？

軟銀集團旗下 IC 設計公司 ARM 在週三 (8 月 31 日) 對行動處理器大廠高通 (Qualcomm) 與旗下新創子公司 NUVIA 發起訴訟，指控高通與 NUVIA 違反與 ARM 簽訂的授權許可協議，同時也侵害商標權益。分析師表示，這場訴訟戰的成敗將決定高通整體晶片戰略走向，甚至可能讓高通轉用 RISC-V 架構。

高通 (QCOM-US) 去年收購新創公司 NUVIA，主要戰略就是希望重啟高通全自主架構設計處理器發展，希望旗下處理器性能優於目前的 ARM 處理器設計，這將有助於提升高通對蘋果 (AAPL-US) 自研晶片的競爭力，還可以與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 搶奪利潤豐厚的伺服器市場。

然而，這卻成為本次訴訟爭議的核心。

ARM 在訴狀中提到，NUVIA 在 2019 年取得 ARM 授權，可根據 ARM 架構來設計客製化處理器核心，並變更 ARM 原有設計，此一授權也包含 NUVIA 可在基於 ARM 的產品上使用 ARM 商標，但 NUVIA 並沒有轉讓該授權的權限。

ARM 稱，高通需要 ARM 同意才能購買和使用 Nuvia 的客製化的核心設計，而 ARM 早在今年 3 月份終止其 NUVIA 的授權許可。

高通發布的聲明指出：「這場糾紛與雙方長期、成功的關係背道而馳，ARM 無權干涉高通或 NUVIA 的創新，ARM 的控訴無視高通已有完整且廣泛的授權許可，以利自身客製化 CPU 設計使用，我們相信這些權利將得到確認。」

ARM 回應：「我們別無選擇，只能向高通和 NUVIA 提出索賠，以保護我們的智慧財產權和業務，確保客戶能夠造訪問基於 ARM 的有效產品。」

(圖片：AFP)

事實上，早在 ARM 去年被 Nvidia 收購時，ARM 就表示雙方存在直接競爭。ARM 在被收購交易文件中強調，雖然 ARM 授權高通使用 ARM 架構，但是高通使用自家工程師團隊研發私有 CPU 設計，並不使用 ARM 的 CPU 設計。

ARM 與高通的訴訟戰結果，將決定高通未來的晶片戰略走向，還可能牽動 CPU 架構陣營的消長。

分析師認為，如果 ARM 在此案取得勝訴，高通將銷毀 NUVIA 某些設計，同時賠償 ARM，這將顛覆高通整個晶片戰略，但也可能讓高通尋求替代方案。

Cambrian-AI Research 創始人兼首席分析師 Karl Freund 推測，如果高通敗訴，高通可能會嘗試研發基於 RISC-V 架構的產品。

RISC-V 是繼 x86 和 ARM 後的第三大 CPU 指令集陣營，具有低功耗、低成本、開源開放、可模組化、簡潔、面積小和速度快等優點，包括阿里巴巴 (BABA-US)、中興通訊 (00763-US)、華為和威騰電子 (WDC-US) 都在使用開放架構的 RISC-V。

ARM 去年 12 月曾向監管機構表示，RISC-V 勢頭正在加速，許多廠商越來越多地使用它來取代 ARM 架構。

市場解析，鑑於 ARM 對簿公堂以強化智慧財產權的努力，可能會促使其他 ARM 客戶重新考慮爭議不大的 RISC-V 架構。