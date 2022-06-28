〈財報〉中國清零不確定性 Nike本季財測不如預期 盤後挫近3%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周一 (27 日) 盤後公布的上季獲利優於華爾街預期，並批准 180 億美元庫藏股計畫，但因最賺錢的中國市場存在清零政策不確定性，本季營收預估遜於市場所料，盤後股價翻黑下挫 2.9%。

根據 Nike 財報，2022 會計年度第 4 季 (5 月 31 日止) 營收下滑 1% 至 122.3 億美元，仍優於 FactSet 分析師所估的 121 億美元，歐非中東市場的業績成長減緩大中華受到的衝擊。第 4 季獲利減少約 5% 至 14 億美元，折合每股盈餘為 91 美分，優於分析師預估的 81 美分。

Nike 的 2022 全年度營收增加 5% 至 467 億美元，毛利率上升 120 個基點至 46%。

展望 2023 年度第 1 季，Nike 預估營收持平或略增，低於 Refinitiv 訪調分析師預估的增加 5.1%。財務長 Matthew Friend 表示，公司對大中華地區看法很謹慎，主因是 Covid 疫情帶來的不確定性和額外干擾。

晨星分析師 David Swartz 說：「財測令人有些失望。」

Nike 並預測，2023 全年度營收的成長率將落在偏低的個位數。

大中華市場前景

雖然中國幾個大城市已經解除封控，但民眾減少開支，加上中國本土運動用品品牌崛起，讓分析師對 Nike 今年的大中華市場前景看法不一。

中國逐步放寬封控之後，大量貨物趕著從倉庫運送到商店貨架上，更導致中國許多時尚零售商必須設法消化大批庫存。

Nike 大中華市場前景有壓。(圖: AFP)

Nike 表示，由於貨運和生產成本都上漲，今年利潤率將飽受壓力，而且為了讓大批遲到的當季商品趕快賣出，必須推出更多折扣優惠。

財報顯示，Nike 第 4 季庫存增加 23% 至 84 億美元，反映封控措施下，許多商品受制於供應鏈中斷卡在運輸途中。

Nike 財報出爐後，盤後股價一度上漲，但因財測不如預期，股價轉跌，下挫 2.9%。該股周一稍早收黑 2.13%，報每股 110.50 美元，今年來共挫跌 34%，遠超過標普 500 指數同期約 18% 的跌幅。

Nike 表示，董事會已批准本月展開新的庫藏股計畫，為期四年、共 180 億美元，將取代 2023 年度截止的原訂 150 億美元庫藏股。