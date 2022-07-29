愛迪達示警多市場需求放緩 製鞋廠營運壓力增

運動品牌大廠愛迪達 (Adidas) 近期下修全年營收與獲利，主因中國持續封控、多市場需求出現下滑跡象，加上 Nike (NKE-US) 先前也指出將以存貨管理為首要任務，兩大品牌對下半年展望轉趨謹慎，製鞋廠訂單狀況恐出現隱憂，下半年營運壓力增。

愛迪達表示，目前並未看到通路商明顯放緩，批發訂單也沒有出現大幅砍單狀況，但由於下半年總體經濟更具不確定性，多個市場消費力道已出現放緩跡象，其中，中國市場受疫情影響銷售狀況不佳，正持續消化過多的庫存，考慮匯率後，今年營收成長幅度將由雙位數成長下修至高個位數成長。

Nike 也釋出喜憂參半的展望，儘管預期鞋類需求仍維持強勁，但第二季存貨金額達 84,2 億美元，季增 15%、年增 23%，存貨天數維持在 108 天，公司指出，後續將以存貨管理為首要任務，包括減少採購並加強促銷活動等措施。

品牌商態度轉變恐會對製鞋廠訂單動能產生壓力，其中，志強 - KY (6768-TW) 主要營收有 6 成來自於愛迪達，客戶下修展望恐使志強下半年訂單出現隱憂，志強指出，第三季可望持續成長，但第四季需觀望，營運保守看待。

寶成主要 9 成營收來自 Nike，法人認為，寶成製鞋業務受惠於去年低基期，下半年營收年增率可望有好表現，全年營運正向、審慎樂觀看待；通路業務 6 月雖自中國解封中好轉，但通膨對終端消費需求影響仍須密切注意。