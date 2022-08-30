〈台股盤前要聞〉大盤狂殺摜破萬五、新台幣爆量重貶 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美國聯準會 (Fed) 放鷹，衝擊亞股匯市，台股昨 (29) 日股匯雙殺、大跌 352 點，摜破萬五與月季線；另一方面，在美元指數彈升下，新台幣隨主要亞幣重挫，昨日也爆量重貶 1.78 角、收 30.396 元，創 29 個月新低。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

鮑爾放鷹權值股遭血洗 台股大跌 352 點收 14926 點 摜破月季線

聯準會 (Fed) 放鷹，美股上周五道瓊指數狂瀉逾千點，衝擊亞股匯市齊跌，台股昨 (29) 日股匯雙殺，電金傳等大型權值股全面倒地，其中貨櫃三雄更殺聲隆隆，大盤血流成河，摜破萬五，終場大跌 352.25 點，收在 14926.19 點，成交值 2093.85 億元，一舉跌破五日線及月、季線。閱讀全文...

鷹浪太強 新台幣爆量重貶 1.78 角收 30.396 元 創 29 個月新低

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示將繼續升息，推升美元指數彈升，新台幣隨主要亞幣重挫，新台幣兌美元匯價盤中重貶近 2 角，低點下壓至 30.416 元，終場重貶 1.78 角、收在 30.396 元，創下近 29 個月來新低，成交量放大至 16.2 億美元。閱讀全文...

國泰金上半年淨值腰斬剩 4514 億元 前七月防疫險賠 110 億元

債券殖利率彈升，讓國壽淨值跟著縮水，連帶讓母公司國泰金 (2882-TW) 淨值腰斬，國泰金昨 (30) 日召開法說，截至今年 6 月底淨值只剩 4514 億元，每股淨值也從 61.5 元降至 26.4 元，所幸隨市況回穩，7 月淨值已回升 866 億元至 5380 億元。閱讀全文...

國泰世紀產險也表示，金控已在 6 月增資產險 100 億元，目前資本適足率足夠，暫無二度增資計畫；另外，統計到 7 月底國泰世紀產的防疫險已賠付 61.7 億元，預估損失約 110 億元。閱讀全文...

8 月我消費者信心終結連 6 跌 物價指標創 2009 年來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心昨 (29) 日公布我國 8 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 63.08 點，月增 0.03 點，終結連 6 跌，六項調查指標中，僅物價水準一指標下滑，並創 2008 年 12 月以來新低，反映民眾對國內通膨壓力高度有感。閱讀全文...

台積電跳水跌破 500 元 市值失守 13 兆元大關

美國聯準會釋出鷹派訊息，9 月恐一連升息 3 碼，美股上周五狂瀉，台股昨 (29) 日血流成河，晶圓雙雄同步跳水，台積電 (2330-TW) 大跌 2.63%，收在 498.5 元，跌破 500 元關卡，市值失守 13 兆元大關；聯電 (2303-TW) 也挫逾 3%，收在 39.95 元，跌破 40 元關卡。閱讀全文...

三大法人狂賣 315 億元 外資轉賣 244 億元近 2 個半月最多

台股昨 (29) 日重挫 352 點，收 14926.19 點，失守萬五及月、季線等關卡。三大法人共賣超 315.24 億元，其中外資賣超 244.03 億元，除終止連 2 買，也是自 6 月 13 日以來，單日賣超金額最多。閱讀全文...

再推新機 華碩 9/19 發表電競手機新品

品牌大廠華碩 (2357-TW) 持續強化手機業務布局，旗下 ROG 玩家共和國繼推出新一代電競手機 ROG Phone 6/6Pro 後，昨 (29) 日再發出邀請函，宣布將在 9 月 19 日舉辦 ROG Phone 6D Ultimate 新品發表會，外傳新機將首度搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 9000 + 晶片。閱讀全文...