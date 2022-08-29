鮑爾放鷹權值股遭血洗 台股大跌352點收14926點 摜破月季線

聯準會 (Fed) 放鷹，美股上周五道瓊指數狂瀉逾千點，衝擊亞股匯市齊跌，台股今 (29) 日同步股匯雙殺，電金傳等大型權值股全面倒地，其中貨櫃三雄更是殺聲隆隆，大盤血流成河，摜破萬五關卡，新台幣午盤重貶 1.67 角，指數終場大跌 352.25 點，收在 14926.19 點，成交值 2093.85 億元，一舉跌破五日線及月、季線。

櫃買指數終場下跌 3.48 點，收 195.05 點，成交值 621.4 億元。上市櫃成交值合計 2715.25 億元。

觀察電子權值股表現，台積電跳空下殺 2.64%，跌破 500 元大關，收 498.5 元，鴻海也同步下跌逾 2%，聯發科則大跌 3.69%。國巨、南電、矽力 - KY、大立光大跌超過 4%，日月光投控、聯電、大立光、欣興、瑞昱跌幅都超過 3%，台達電、研華、華碩、聯詠同挫逾 2%。

近期貨櫃、散裝運價雙跌，尤其貨櫃運價已連十一跌，導致貨櫃三雄成今日殺盤重心，萬海暴跌 7%，長榮也大跌近 6%，陽明跌幅超過 4.5%。慧洋 - KY 重挫 7%，四維航也跌近 7%，新興、台驊投控、中櫃、台航同步跌逾半根停板。

生技族群個股輪動，羅麗芬 - KY、永昕直奔漲停，科妍也強彈 8%，益安漲逾 5%，杏一、達爾膚、醣聯、智擎、生展、佐登 - KY、北極星藥業 - KY、華廣漲幅都超過 2%。

在解封題材帶動下，部分觀光個股表現仍相對強勢，山富、力麗店大漲 3%，洛碁、雲品、國賓也力守盤上。

在四川缺電危機緩解，全面恢復一般工商業用電下，車電族群今日逆勢走強，貿聯 - KY 飆漲超過 9%，昇銳、同致、和大、宜特、燿華同步勁揚 2%。矽智財相關概念股持續抗跌，世芯 - KY 飆漲超過半根停板， 晶心科、力旺同步勁揚 2%。