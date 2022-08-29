〈台幣〉鷹浪太強 新台幣爆量重貶1.78角收30.396元 創29個月新低

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示將繼續升息，推升美元指數彈升，新台幣隨主要亞幣重挫，新台幣兌美元匯價盤中重貶近 2 角，低點下壓至 30.416 元，終場重貶 1.78 角、收在 30.396 元，創下近 29 個月來新低，成交量放大至 16.2 億美元。

聯準會鷹派立場堅定，美股四大指數應聲同步下跌，台灣金融市場今 (29) 日再度出現股匯雙殺，其中台股大跌 352 點收在 14926 點，失守萬五關卡，受外資賣超匯出影響，新台幣也難逃貶勢。

新台幣今天早盤隨台股跳水，一度重貶達 1.98 角，新台幣兌美元匯價一路貶破 30.3 元、30.4 元關卡，盤中低點下壓至 30.416 元，尾盤在央行出手調節下，終場貶幅略有收斂，收在 30.396 元，匯價貶破近 29 個月來新低。

匯銀主管表示，月底雖是出口商拋匯高峰期，但因美國升息態度堅定，拖累股市重挫，今天在台股大跌、外資賣超匯出壓力下，新台幣仍難以擺脫貶值壓力，只能靠央行尾盤調節，避免貶勢過於兇猛。

匯銀主管進一步指出，聯準會鷹派立場強硬，讓美元升勢再起，在台股回檔壓力下，資金恐持續提款落跑，加上出口商看準新台幣貶勢，態度轉向惜售，本周看到 30.5 元的價位幾乎已成定局。