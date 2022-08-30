〈台股盤前〉反彈格局遭破壞 短線先拚返萬五

美股周一持續修正，雖然台指期夜盤小漲 40 點，但法人認為，台股在昨日大跌，跌破萬五及月、季線支撐，前波反彈格局遭到破壞，加上升息所帶來的資金面壓力，短期就算跌深反彈，空間也有限，先觀察能否拚站穩萬五大關。

聯準會 (FED) 主席鮑爾上周在全球央行年會釋出鷹派訊息餘波盪漾，加上美債殖利率走升壓力，美股四大指數周一表現持續疲弱。

道瓊跌 184.41 點或 0.57%，收 32098.99 點；那指跌 124.04 點或 1.02%，收 12017.67 點；標普跌 27.05 點或 0.67%，收 4030.61 點；費半跌 53.9 點或 1.93%，收 2744.5 點。

台股 ADR 也是跌多漲少，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.66%；僅中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.27%。

而台股昨 (29) 日重挫 352 點，收 14926.19 點，失守萬五及月、季線等關卡。三大法人共賣超 315.24 億元，其中外資賣超 244.03 億元，除終止連 2 買，也是自 6 月 13 日以來，單日賣超金額最多，投信則買超 10.77 億元，連買 47 日，持續推進買超最長天數紀錄。

法人分析，目前台股多個支撐失守，且自 13928 點以來上升線也跌破，顯示反彈格局已遭破壞，加上美元指數突破創新高，資金面壓力加重，台股短線即使出現跌深反彈，預期反彈空間也將有限，波段下檔恐有下探 8 月初低點 14545 點的風險。