〈國泰金法說〉子公司產險暫無再增資計畫 理賠損失估約110億元

本土疫情嚴峻，讓產險理賠「壓力山大」並啟動增資維持資本適足率。國泰世紀產險表示，金控已在 6 月增資產險 100 億元，目前資本適足率足夠，暫無二度增資計畫；另外，統計到 7 月底國泰世紀產的防疫險已賠付 61.7 億元，預估損失約 110 億元。

國泰金 (2882-TW) 今 (29) 日舉行第 2 季線上法說，法人關切子公司、國泰世紀產險的防疫保單理賠情況與增資計畫。

國泰世紀產險表示，母公司國泰金控已在 6 月增資產險 100 億元，增資後產險的資本適足率 (RBC) 從去 (2021) 年底的 284% 提升到 450%，目前資本適足率足夠，暫無增資計畫；至於未來是否繼續增資，則要看後續賠款金額與 RBC 而定。

國泰世紀產險發言人許嘉元說明，統計到 7 月底，產險防疫保單的有效件數約 70.5 萬件，比去 4 月底的 130 萬件明顯下降；累計賠付金額共約 61.7 億元。

由於國內每天平均仍有上萬名確診病例，法人關注，疫情對於保單理賠金額的影響，許嘉元對此表示，從過去數據來看，每 1% 的確診率，理賠金額約在 5.7 億到 6 億元，7 月確診率以 19.2% 推估，理賠金額約在 110 億元左右。

根據國泰世紀產險統計，到今年底防疫保單的有效件數將減少至 65.1 萬件，而大多數防疫保單是在今年 4 月投保，預估到明 (2023) 年有效保單件數將減少至 20.2 萬件。

此外，許嘉元還說，在已發生未報或未賠償的案件下，6 月底已提列的自留賠款準備金約 41.3 億元，7 月底已提存餘額約 384 億元。

許嘉元進一步指出，如以 6 月全台確診人數 377 萬人來看，國泰世紀產的防疫保單直接賠款損失約 80 億元、自留損失約 52 億元；而 7 月確診人數 459 萬人，預期直接賠款損失約 110 億元、自留損失約 80 億元。