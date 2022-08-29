〈台股盤後〉重挫352點創1個半月最大跌點 失守萬五大關

台股今 (29) 日隨全球股市走弱，權值股領軍下殺，收 14926.19 點，下跌 352.25 點或 2.31 %，跌點、跌幅均為 7 月 12 日以後，近 1 個半月最多，失守萬五大關以及月、季均線，成交金額 2093.85 億元。

台積電今日跌 2.6%，下跌 13.5 元收 498.5 元，失守 500 元大關，聯發科、聯電、日月光投控等半導體指標均跌逾 3%，鴻海、台達電跌 2%，其他如 AES-KY、台勝科跌逾半根、矽力 *-KY、國巨、南電等跌超過 4%。

傳產方面，貨櫃海運三雄中，萬海跌 7.3% 最重，長榮跌近 6%、陽明跌 4.6%，長榮航也跌 4.5%、華航跌 3%；台塑四寶則以台塑化跌 3% 最多，台塑、南亞跌 2%、台化跌 1.8%，中鋼、巨大等傳產指標也走弱；金融股則以中租 - KY 重挫 9.5% 最為弱勢，富邦金、國泰金、兆豐金等均走弱。

生技族群則一枝獨秀，北極星藥業 - KY 收漲 2.5%，永昕、羅麗芬 - KY 更是攻上漲停，科研漲 7.4%、益安漲 5.9%，杏一、達爾膚、醣聯漲 3% 以上，杏輝、生達同步逆勢收漲。

此外，南染終止染整業務，專注在半導體封測及土地活化上，市場看好獲利率可望轉佳，開盤旋即鎖住漲停一路到收盤；線束大廠貿聯 - KY 第二季獲利創高，同樣無懼指數大幅修正，帶量大漲 9%；同業是連接器的聯展投控，也拉出半根漲停，在一片低迷的電子族群中，表現相對亮眼。