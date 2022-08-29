〈國泰金法說〉股債震盪上半年淨值腰斬剩4514億元 7月回升至5380億元

債券殖利率彈升，讓國壽淨值跟著縮水，連帶讓母公司國泰金 (2882-TW) 淨值腰斬，截至今年 6 月底淨值只剩 4514 億元，每股淨值也從 61.5 元降至 26.4 元，所幸隨市況回穩，7 月淨值已回升 866 億元至 5380 億元。

國泰金今 (29) 日舉行第 2 季線上法說，根據國泰金法說公布資料，子公司國壽截至去年 12 月底金融資產實現利益約 1021 億元，但受債券殖利率彈升、股市回落修正影響，到了今年 6 月底金融資產未實現損失已達 3442 億元，半年內就大舉蒸發 4463 億元。

而股債動盪也衝擊國壽淨值，去 (2021) 年底淨值還有 7421 億元，但到今年上半年大幅縮水降至 3157 億元，但國泰金主管表示，如 IFRS 17 同時以公允價值衡量資產與負債，從去年 9 月到今年 6 月底淨值則呈現增加態勢。

國泰金表示，去年股債表現較好，墊高股債資本利得收益，但今年受市場動盪影響，導致股債實現利益縮水，但整體而言，國壽今年上半年的年化報酬率還有 10%，海外股票投報率也有 9.1%。

在股利收益方面，國壽表示，考量接軌 IFRS17 需求，國壽將持續加碼基本面佳、有穩定股息收益的標的，今年也在股市回檔逢低加碼，加上部分公司今年配息比去年來得好，截至今年 7 月底已經認列 176 億元股息收益，預估今年全年現金股息收益將超越去年的 200 億元。

此外，在聯準會持續升息態勢下，國泰金預估，旗下國泰世華銀行今年利息收益約可增加 25 億元，國壽則因加碼殖利率高的債券，預計全年固定收益約可增加 30 億元。

國泰金今年上半年稅後純益 493 億元，較去年同期大減 46%，每股稅後純益 (EPS)3.45 元，在國內上市櫃金控中排名第二，核心子公司國壽去年因投資收益基期墊高所致，今年上半年獲利較去年同期衰退，但稅後純益 402.9 億元，仍創歷年同期次高。

