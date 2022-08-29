華碩再推新機 9/19發表電競手機新品ROG Phone 6D Ultimate

品牌大廠華碩 (2357-TW) 持續強化手機業務布局，旗下 ROG 玩家共和國繼推出新一代電競手機 ROG Phone 6/6Pro 後，今 (29) 日再發出邀請函，宣布將在 9 月 19 日舉辦 ROG Phone 6D Ultimate 新品發表會，外傳新機將首度搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 9000 + 晶片。

華碩今年 7 月就推出新一代電競手機 ROG Phone 6/6Pro，兩者皆搭載高通 (QCOM-US) Snapdragon8+ Gen 1 處理器，持續搶攻中高階電競手機市場商機，終端市場銷售狀況也不俗，當時華碩面對各界詢問是否還有新機推出時，僅語帶保留並未否認。

華碩這次將發表的 ROG Phone 6D Ultimate 新品，外傳將採用聯發科天璣 9000 + 旗艦 5G 行動平台，讓外界備受期待，因為這將是華碩手機首次導入聯發科天璣系列處理器，而根據消息指出，華碩今年 ROG Phone 皆由鴻海 (2317-TW) 集團拿下組裝訂單。

聯發科天璣 9000 + 旗艦 5G 行動平台是聯發科在今年 6 月推出的 5G 旗艦技術，採用台積電 (2330-TW) 4 奈米製程和 Armv9 架構，八核 CPU 包括 1 個超大核、3 個大核和 4 個能效核心，CPU、GPU 分別較上一代提升 5%、10% 以上，聯發科當時就預期搭載天璣 9000 + 的智慧型手機將在第三季亮相，而目前市面上小米 Xiaomi 12 Pro 即搭載天璣 9000 +。