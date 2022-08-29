三大法人狂賣315億元 外資轉賣244億元近2個半月最多

台股今 (29) 日重挫 352 點，收 14926.19 點，失守萬五及月、季線等關卡。三大法人共賣超 315.24 億元，其中外資賣超 244.03 億元，除終止連 2 買，也是自 6 月 13 日以來，單日賣超金額最多。

自營商賣超 82 億元，與外資雙雙由連二買轉賣，投信則買超 10.77 億元，連買 47 日，持續推進買超最長天數紀錄。

以上市櫃漲跌家數來看，合計 360 家收漲，9 檔個股漲停、下跌家數 1698 家，3 檔跌停、平盤則有 117 家。

上市量大股方面，航運雙雄交易持續熱絡，華航成交量 12.8 萬張高居榜首，今日下跌 3%、長榮航 10.98 萬張，收跌 4.5%，長榮也有 8.58 萬張；耿鼎量能升溫，成交量來到 11.1 萬張，收盤小漲 0.5%。

另外，聯電成交量也有 7.79 萬張、元晶 6.34 萬張，面板雙虎群創、友達均超過 6 萬張，虹堡 6.2 萬張，都是今日量大個股；若以成交金額來看，台積電 132 億元最多，收跌 2.64%。

上櫃量大股集中在生技族群，包含中天 5.48 萬張、太景 *-KY 近 2.1 萬張、台康生技 1.95 萬張、永昕 1.82 萬張、智擎 1.78 萬張，佔據上櫃成交量排行榜，其餘還有連展投控 4.22 萬張、旭源 2.95 萬張、台辦 2.09 萬張等。