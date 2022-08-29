台積電跳水跌破500元 市值失守13兆元大關

美國聯準會釋出鷹派訊息，9 月恐一連升息 3 碼，美股上周五狂瀉，台股今 (29) 日血流成河，晶圓雙雄同步跳水，台積電 (2330-TW) 大跌 2.63%，收在 498.5 元，跌破 500 元關卡，市值失守 13 兆元大關；聯電 (2303-TW) 也挫逾 3%，收在 39.95 元，跌破 40 元關卡。

台積電今年技術論壇台灣場次將於明 (30) 日登場，由於過去兩年受疫情影響，均為線上舉辦，今年則因應疫情，採取線上線下分流混合模式，6 月 16 日由北美召開，並依序在歐洲、中國舉辦，台灣場次在 8 月壓軸登場。

此次台積電技術論壇，各界關注台積電最新技術進展，包含先進封裝技術、產能擴張計畫、開放創新平台生態系統等，也將聚焦是否釋出更多 2 奈米訊息，相關產業動態與新技術演進，將持續成為半導體產業風向球。

台積電受惠蘋果新機進入出貨旺季，加上高效能運算等應用需求持續強勁，7 月營收達 1867.63 億元，創單月新高，法人看好，隨著 7 奈米及 5 奈米等先進製程產能持續滿載，台積電 8 月營收有機會再攻高，第三季營收將達業績展望高標，續締新猷。

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說放鷹，市場解讀 9 月聯準會利率決策會議再升息 3 碼可能性大增，美股上周五道瓊指數狂瀉千點，費半也重挫 5.8%，其中台積電 ADR(TSM-US) 大跌 3.23%。