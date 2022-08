永豐餘消費品實業蟬聯「2022亞洲最佳企業雇主獎」

永豐餘消費品實業積極打造幸福友善工作環境,第二度蟬聯亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發 2022 年「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for In Asia)。值得一提的是,今年更同步獲得「We Care™-HR Asia 最佳員工關懷獎」,肯定永豐餘消費品實業在疫情期間對員工的關懷照顧,實踐永續發展企業。

由《HR Asia》舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具代表性的人力資源獎項之一,除接受公開資料的客觀審查,最大特色為邀請員工針對企業核心文化、自我工作感受與團隊合作等三大面向打分數。永豐餘消費品實業在三大面向評比都高於產業平均,員工認為任職於學習型企業,可不斷精進自我能力、充分發揮專業,並獲得公司認可。存在於員工於企業的正向良善循環,凝聚高度向心力,優化企業競爭力,推動永豐餘消費品持續為消費者構築安心健康美好的生活。

「亞洲最佳企業雇主獎」今年度台灣總共吸引高達 330 家企業參加角逐,永豐餘消費品實業不僅脫穎而出,二度獲獎,更獲頒僅有 14 家企業獲得的「We Care™-HR Asia 最佳員工關懷獎」。

永豐實消費品實業董事長何奕達表示,很榮幸再度獲獎,也感謝同仁們勇於展現熱情與創新,認同公司經營理念。「用做人的道理做事,是永豐餘消費品實業一貫堅持的信念。」人才是企業最重要的資產,有快樂的員工,公司的經營才會有好的成果,讓同仁得到尊重與肯定,與公司共同成長,是永豐餘消費品實業永續經營的關鍵動力。

作為台灣最大民生消費品公司,永豐餘消費品實業必須快速回應消費者需求、用心貼近消費者日常生活,「以人為核心」的初衷,也徹底落實於公司內部,以完善的薪酬福利、扎實的人才培育、多元的溝通管道,打造幸福有感職場,鼓勵同仁發揮創新能量,推出五月花厚棒衛生紙、橘子工坊制菌洗衣精等出色產品,讓消費者享有美好生活。永豐餘消費品實業期待同仁秉持熱誠,認同自己從事有意義的工作、為團隊帶來力量、對社會有貢獻,共好雙贏,成為全球生活用品的卓越企業。