因應「中國風險」TDK電池生產將於印度展開前段製程

日本 TDK 社長斎藤昇，日前在接受《日本經濟新聞》採訪時，針對地緣政治風險等問題提出見解。他表示，中國已不是過去的世界工廠，幾年之後將於印度展開電池生產的前段製程。

目前有不少日本企業正絞盡腦汁，摸索該如何維持與中國市場之間的關係。雖然中國的電動車等發展起步較早，但也容易受到中國政策影響。全球各國都致力於經濟安全保障，生產集中在中國也成為一大問題。

斎藤昇指出，中國的電動車新創企業正不斷成長，TDK 的電子零件也持續獲得採用。目前對中國的看法已非過去的「世界工廠」，由於中國的電動車等需求強勁，已將當地視為重要市場。

有關中國推動電子零件的國產化，斎藤昇表示雖然無法樂觀看待，但相較於中國廠商，TDK 在材料方面的自家生產、以及技術方面具有優勢，會再力求精進。為獲取更多來自電動車方面的相關需求，加快投資腳步也愈顯重要。今年 5 月宣布在日本岩手縣的工廠旁，將蓋全新的 MLCC 生產工廠，就是 TDK 重視投資速度的佐證。

有關生產集中在中國的問題上，今後又該如何因應地緣政治風險等問題，斎藤昇指出，TDK 在 2019 年已經在印度展開智慧型手機電池的後段製程，而從前的電池生產則完全在中國進行。電池製造的前段製程也預定 2025 年在印度展開，目前已經著手工廠興建。只是，電池生產仍會以中國為主，被動元件生產則以日本為主，和目前狀況相同。

另外，有關中國清零政策、以及台海危機等政治動向，可能引發市場急遽變化的問題上，斎藤昇指出，雖然是假設性的議題，TDK 有意識到台海風險，設在上海的中國市場總公司有留意當地的政治、經濟動態，透過和日本總公司的合作，能掌握局勢變化。

關於鋰電池的生產，來自電動車市場的相關需求提升，斎藤昇提到今後中長期該如何確保材料取得，是 TDK 所面對的最大課題。而除了增加調度來源，TDK 也將投入約 1000 億日元來確保足夠原料。TDK 在今年 6 月和寧德時代共同設立合資公司，除了可確保原物料的調度，還能共享寧德時代的規模效果，對該公司而言意義重大。