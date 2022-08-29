高盛：英國經濟預估在第四季陷入衰退

高盛集團 (Goldman Sachs) 預估，英國經濟將在今年的第四季陷入衰退，此外，在能源成本飆升的情形下，可能會進一步出現深度的緊縮。

高盛週一 (29 日) 在一份研究報告中表示，到 2023 年年中，英國國內生產總值 (GDP) 預估將下跌約 1%。全年的降幅預估為 0.6%。

以 Sven Jari Stehn 為首的高盛經濟學家表示，在能源危機惡化的情形下，對於英國生活成本壓力的擔憂持續加劇，實際消費仍然有可能大幅下跌。

上週公布的數據顯示，從美國、歐洲乃至亞洲的經濟活動減弱，加劇了人們對升息、通膨上升可能使全球陷入衰退的擔憂。

在本月初，英國央行 (BOE) 將利率調升 50 個基點，這是自 1995 年以來的最大單次升息，以試圖控制失控的通膨，並警告稱，隨著這對零售能源價格的影響，它將加劇英國家庭實際收入的下降，並在短期內進一步推升英國的 CPI 通膨。。

經濟學家們認為，英國經濟衰退的風險傾向於更嚴重且更持久。天然氣價格可能會在更長時間內保持在高點，家庭可能會小程度上減少多餘的儲蓄。在這種情況下，英國經濟明年最多預期將萎縮多達 3.4%。不過，基本情境下，在財政支持、過剩儲蓄和強勁的勞動力市場趨勢下，該國經濟衰退預期將相對溫和。