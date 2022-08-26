〈世芯法說〉供應商產能存在不確定性 力拚今年營收達標

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司表示，由於 CoWoS、ABF 載板產能緊張，達成全年營收 5 億美元的目標存在不確定性，將持續努力爭取，預期最終成績與目標不會相差太遠。

展望後市，世芯 - KY 坦言，第三季仍會受 ABF 載板短缺影響，但隨著其他產業需求放緩，看好第四季起 ABF 載板供給將略為鬆動，也已計劃增加新的供應商，可望爭取更多高階載板產能。

世芯 - KY 第二季庫存金額自首季的 0.38 億美元，上升至 1.2 億美元，世芯 - KY 補充，該存貨主要為北美客戶晶圓，預期第四季起隨著 ABF 載板短缺問題舒緩，量產出貨動能攀升，庫存水位也會跟著降低。

世芯 - KY 看好，儘管全球經濟大環境轉弱，但市場對先進製程及高速運算相關產品需求仍強勁，且公司已陸續布局 7/6/5/4 奈米製程，客戶詢問度與設計需求熱絡，預期 NRE(委託設計) 業務成長動能將一路延續到明年。

世芯 - KY 因在先進製程領域耕耘許久，已接觸眾多國際大廠、陸續合作開案，也預計近期將開始進入車用產品領域，看好車用成為未來成長動能之一，可持續降低產品、地區過度集中的風險。