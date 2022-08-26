戴爾財測低預期 台代工廠下半年營運同樣保守

電腦品牌大廠戴爾 (DELL-US) 第三季展望均略低於市場預期，反映營運受美元升值、中國防疫封控影響，且戴爾高層對下半年大環境持悲觀看法，加上先前向供應商下修今年出貨目標，也讓台廠主力代工廠仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等，對下半年營運同樣轉趨審慎保守。

展望未來，戴爾共同營運長 Chuck Whitten 表示，進入第三季後，觀察到客戶對支出更為謹慎，另一位共同營運長 Jeff Clarke 也示警，公司正面臨經營挑戰日益升高的環境。戴爾預估本季營收將介在 238-250 億美元，低於分析師預估的 264 億美元。

其實不只戴爾，先前包含英特爾 (INTC-US)、聯想 (00992-HK)、華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等筆電供應鏈、品牌大廠，均對下半年展望保守看待，主因是消費者面對通膨，以生活必需品消費為主，也連帶影響組裝供應鏈營運展望，而惠普 (HPQ-US) 也預計在下周二 (30 日) 揭露財報。

戴爾台廠組裝供應商包含仁寶、緯創等，兩大廠對下半年營運同樣轉趨保守，仁寶指出，個人電腦產業受總體經濟、終端需求疲弱影響，估第三季筆電出貨將季減 1-3%，第四季可望回升，全年來看，仁寶今年筆電代工出貨將與整體產業走勢相當，落在年減 20% 上下。

緯創也說，整體大環境不確定因素多，將相對謹慎看待，第三季筆電出貨也從原先小增調整為持平第二季，並強調目前第四季能見度不高，但預期在客戶、產品組合較佳下，公司受消費性產品需求下滑影響程度將較小。