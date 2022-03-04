〈世芯法說〉北美客戶貢獻大增 今年營收挑戰5億美元續創新高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (4) 日召開法說會，總經理沈翔霖指出，北美客戶將是今年營收主要成長動能，且訂單可望延續至 2023 年，看好今年營收續創歷史新高，法人估，世芯今年營收挑戰 5 億美元，約新台幣 140 億元。

沈翔霖表示，今年第二季開始，受惠北美客戶的 AI 晶片開始量產出貨，營收成長將相當顯著，且由於客戶對 AI 晶片的設計需求非常強勁，整體訂單能見度已看至 2023 年底。

財務長王德善補充，北美客戶去年占公司營收比重約 14%，預期今年在量產業績帶動下，營收比重將一舉攀升至 40% 以上，對該客戶充滿信心，有助進一步分散客戶、地區集中風險。

另外，王德善認為，儘管部份市場認為 HPC 需求已進入高原期，但公司看到 HPC 需求仍持續上升，且有加速現象，強調現今正進行及預期進行的案件，為史上最多。

以製程來看，7 奈米仍是世芯今年營收主要來源，5 奈米營收貢獻則逐步提升，與 5 奈米同家族的 4 奈米，也已準備好光罩，預計今年底、明年初就可進行設計定案 (Tape-out)。

至於 3 奈米，世芯也已接獲客戶訂單，預期下半年會進行 Test chip，不過，有顯著的量產營收貢獻則須等到 2024 年。

針對供應鏈吃緊現象，世芯看好，隨著 CoWoS 及 ABF 載板產能供給在今、明兩年趨緩，有助未來營運持續成長，目前客戶需求仍遠高於公司提供的產能。