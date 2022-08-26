精確電動車接單旺 估營收年年翻倍 拚2025年達百億規模

汽車零組件大廠精確 (3162-TW) 董事長胡白莎今 (26) 日最新指出，今年是史上資本支出最多的一年約投入 9-10 億元，將加強對中國自主電動車品牌接單，而塞爾維亞新廠將較原預期提前至 9 月量產，10 月可開始出貨，依目前整體接單狀況來看，今年營收有望超過 20 億元，明年倍增至 56 億元，目標 2025 年上看百億元，呈現年年翻倍成長態勢。

精確主力產品是電動車的電池盒，出貨占營收比重 60%，進入下半年後，胡白莎說，透過寧德時代、蜂巢、億緯鋰能等切入寶馬和長城汽車供應鏈，並取得新客戶小鵬汽車訂單，小米也在洽談中，對電池廠和車廠出貨速度將加快。

胡白莎看好下半年展望，由於新訂單毛利率可達 20% 以上，在出貨升溫下，下半年有機會「把虧損追回來」，預料下半年毛利率可望較上半年提升 4-5 個百分點，而全年有望扭轉上半年虧損態勢，明年整體毛利率達 20% 之上可期。

展望後市，胡白莎說，隨著電池盒出貨力度強勁，明年營業額應會有爆發性的成長，依目前接單來看是非常樂觀，明後年營收均可望翻倍增，今年前 7 月合併營收已達 10.63 億元，年增 43.85%，目標全年上看 22 億元、明年 56 億元，而 2025 年超過 100 億元，不排除上看 112-120 億元。

胡白莎進一步提到，9 月塞爾維亞廠將量產，此新廠投資 5000 萬歐元，將出貨予目前最大客戶德國福斯的 MEB 平台電動車，未來 8 年已確定有人民幣 20 億元的訂單將在此生產，10 月起開始貢獻營收。

另外，精確也評估在美國設置壓鑄工廠中，惟並未選定位址，胡白莎表示，北美訂單非常多，無論是母公司敏實集團或精確，只要能具備快速量產能力，訂單來源不是問題。