〈世芯法說〉去年EPS 21.34元創新高 每股擬配10.59元現金股利

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公布去年財報，受惠去年中國客戶量產動能、北美客戶案件 NRE 進帳，營運三率三升，獲利也再創新高，稅後純益 14.9 億元，年增 78.44%，每股稅後純益 21.34 元，大賺兩個股本。

世芯董事會今日也決議通過股利分派，每股擬配發 10.59 元現金股利，配發率 49.63%，以今日收盤價 1220 元計算，殖利率約 0.87%，此次共發出 7.51 億元的現金。

世芯去年第四季營收 29.35 億元，季增 14.74%，年增 53.1%，毛利率 28.79%，季減 3.43 個百分點，年減 2.52 個百分點，營益率 14.11%，季減 2.51 個百分點，年增 1.66 個百分點，稅後純益 3.53 億元，季減 1.95%，年增 48.95%，每股稅後純益 5 元。

世芯去年全年營收 104.28 億元，年增 47.31%，毛利率 34.17%，年增 1.58 個百分點，營益率 17.53%，年增 3.59 個百分點，稅後純益 14.9 億元，年增 78.44%，每股稅後純益 21.34 元。

儘管去年上半年面臨飛騰、中國第二大客戶被列入美國商務部事件影響，世芯仍受惠其他地區客戶需求強勁，下半年業績、獲利雙雙維持高檔，帶動全年營運再度改寫新高。

針對飛騰事件，世芯指出，現今相關申請手續皆持續進行，不過，對於類似情況發生的準處理流程已熟悉，預期類似事件影響將持續縮小。