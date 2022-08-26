〈台股盤前要聞〉房貸餘額連四跌、聯發科迎太空商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，7 月房貸餘額年增率持續下滑至 8.64%，呈現連 4 跌，續創 2021 年 1 月以來新低；蘋果秋季新品邀請函暗示 iPhone 14 擬搭載衛星通訊，可望掀起非蘋陣營跟進，聯發科作為全球手機晶片龍頭，也可望大啖太空商機。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

7 月房貸餘額年增率連 4 跌 續寫逾 1 年半新低

台灣央行昨 (25) 日公布 7 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 1824 億元、2 兆 9887 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率持續下滑 0.09 個百分點至 8.64%，呈現連 4 跌，續創 2021 年 1 月以來新低，而土建融餘額年增 12.53%，較上月下滑 0.33 個百分點，也創 2019 年 11 月以來新低增幅。閱讀全文...

蘋果邀請函暗示 iPhone 14 擬搭載衛星通訊 聯發科迎新商機

蘋果 (AAPL-US) 昨晚正式發出秋季新品邀請函，圖中可見蘋果此次用大小不一的光點圍繞出品牌標誌，並置身於星空黑幕中，外電報導指出，此舉暗示蘋果將推出與太空相關的通訊新功能，蘋果可能將在 iPhone14 搭載衛星通訊功能，並掀起各家手機品牌廠跟進推出，聯發科 (2454-TW) 將迎來新商機。閱讀全文...

盛達儲能 120MW 大單在手 明年營收可望改寫新高

在政府政策帶動下，儲能需求商機進入爆發成長期，盛達 (3027-TW) 挾著獨家代理韓國儲能設備大廠優勢，公司指出，目前在手訂單爆棚高達 120MW，下半年起儲能工程陸續運營挹注營收，法人估盛達今年營收將雙位數成長，明年更進一步大幅躍增，可望改寫 2011 年的新高紀錄。閱讀全文...

MicroLED 概念多頭不買單 錼創蜜月行情失靈摜破發行價

MicroLED 新兵錼創 (6854-TW) 18 日風光掛牌後，僅享受了 3 天的蜜月行情，股價就連續回檔修正 3 個交易日，昨 (25) 日更是跌停作收，終場收 104 元，直接摜破發行價 105 元，近三日則跌掉 27.97%，投資市場對 LED 概念股與利多題材，顯然仍不買單。閱讀全文...

國銀在柬埔寨上半年獲利 19.7 億元 創同期新高

柬埔寨近日彷彿成為東南亞「詐騙天堂」或「人蛇集團大本營」的代名詞，不過本國銀行柬埔寨據點獲利卻繳出亮眼成績單，受惠台商使用金融服務熱絡、利息收入進補，國銀在柬埔寨今 (2022) 年上半年獲利達新台幣 19.7 億元，更創同期新高。閱讀全文...

輝達看淡 PC 遊戲顯卡市況、價格續走跌 台廠營運有壓

繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US) 公布最新財報，受大環境景氣不佳衝擊遊戲部門疲弱，第二季財報、第三季財測均低於市場預期，並示警個人電腦 (PC)、遊戲顯卡市況低迷，將與通路夥伴一同調整價格，觀察 8 月顯卡平均價格仍持續走跌，將不利台板卡廠下半年營運表現。閱讀全文...

台經院 7 月營業氣候二升一降 製造業創 26 個月來新低

台灣經濟研究院昨 (25) 日公布 7 月營業氣候測驗點調查，製造業為 87.91 點，較上月下滑 1.09 點，不僅連 7 減，也創 2020 年 6 月以來新低，而服務業和營建業分別來到 96.41 點、96.74 點，較上月分別上揚 2.55 點、3.84 點，同步結束先前連續數月下滑態勢，轉為上揚。閱讀全文...

南染重大訊息待公布 8/26 暫停交易

南染 (1410-TW) 昨 (25) 日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，明 (26) 日暫停交易，市場推估，可能與土地資產或是業務調整有關。閱讀全文...

聖暉在手訂單超過 330 億元 今年營收估年增 1-2 成優原先預期

聖暉 (5536-TW) 與子公司朋億 (6613-TW) 昨 (25) 日召開聯合法說會，聖暉總經理賴銘崑指出，公司至 6 月底在手訂單金額達 330 億元，年增 60%，創下歷史新高，看好今營收成長可望優預期，達 10-20%，訂單能見度也已達 2024 年。閱讀全文...