蘋果邀請函暗示iPhone 14擬搭載衛星通訊 聯發科迎新商機

蘋果 (AAPL-US) 昨晚正式發出秋季新品邀請函，圖中可見蘋果此次用大小不一的光點圍繞出品牌標誌，並置身於星空黑幕中，外電報導指出，此舉暗示蘋果將推出與太空相關的通訊新功能，蘋果可能將在 iPhone14 搭載衛星通訊功能，並掀起各家手機品牌廠跟進推出，聯發科 (2454-TW) 將迎來新商機。

蘋果向來為手機品牌的領頭羊，新功能不僅受消費者關注，更往往成為其他品牌爭相模仿的目標，先前市場就曾傳出，衛星通訊功能將首次搭載在 iPhone13 上，最終雖然沒有採用，但市場仍對新機寄予厚望。

此次隨著蘋果釋出邀請函，外電指出，內容明顯暗示新功能與太空相關，市場也議論蘋果新機可望搭載衛星通訊，由於衛星通訊可在用戶中斷地面型蜂巢網路後，可立即透過連接衛星，緊急發送訊息尋求幫忙，成為現階段戶外與極限運動熱潮下的重要工具，吸引市場矚目。

市場預期，蘋果此次將採用高通 (QCOM-US) 客製的數據機晶片 (Modem)，連上 Globalstar 的衛星，藉此實現衛星通訊服務，聯發科也在前年攜手另一家衛星系統業者 Inmarsat，以標準窄頻物聯網 (NB-IoT) 晶片完成 5G 雙向資料傳輸，成為全球首家完成利用衛星進行資料傳輸的公司。

近期，聯發科也宣布，搭載自家 5G 衛星連網晶片的智慧型手機，在實驗室環境測試中，成功打通衛星連線，讓 5G 手機首次支援非地面網路 (NTN) 的雙向資料傳輸，未來衛星通訊環境成熟時，聯發科將搶佔先機。

業界看好，此次蘋果新機若正式採用，加上聯發科已多次完成衛星通訊實驗，將催出衛星通訊普及化的進程，並從蘋果產品滲透至非蘋陣營，屆時聯發科作為全球手機晶片龍頭，也可望大啖太空商機。